"Eliminação não passou por hoje", diz técnico do Inter após queda no Gauchão Feminino

Inter está eliminado do Gauchão. Leonardo Bidese / EC Juventude

Superado pelo Juventude, o Inter está fora da final do Gauchão Feminino. Depois de perder por 2 a 0 na ida, em Bento Gonçalves, as Gurias Coloradas venceram por 2 a 0 no tempo normal, neste sábado (1º), em Porto Alegre, mas levaram a pior nos pênaltis por 3 a 2.

— A gente não fez um grande jogo técnico. A gente não vem fazendo. Isso demanda tempo. Fizemos um jogo de entrega. Mesmo com a adversidade da expulsão, elas estavam mais próximas do gol. É um sentimento de frustração, mas a eliminação não passou por hoje — destacou o técnico Maurício Salgado após a partida.

O treinador também avaliou a temporada colorada e pediu atenção para o planejamento do clube visando a sequência do trabalho.

— As fases são cíclicas. Precisamos ter muito claro o nosso planejamento. É um processo. Para você construir, demora. Para balançar e cair, é muito rápido. Temos de fazer uma autocrítica e ver o que queremos nos campeonatos dentro da nossa realidade — pontuou Maurício Salgado.