Do que o Juventude precisa para ser campeão do Gauchão Feminino

Juventude perdeu por 3 a 0 em casa. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude precisa de uma reversão histórica para ser campeão do Gauchão Feminino. As Esmeraldas perderam a ida para o Grêmio por 3 a 0, no Alfredo Jaconi, e agora buscam a recuperação em Porto Alegre.

Para conquistar a taça, o Alviverde precisa triunfar por quatro ou mais gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Para forçar uma decisão nos pênaltis, tem de vencer por três gols.

Caso empate ou seja derrotado mais uma vez, o Juventude ficará com o vice-campeonato gaúcho. De toda forma, o resultado já é considerado histórico. Afinal, foi a primeira vez que o Alviverde chegou à final desde a retomada do departamento, em 2021.