Do que o Grêmio precisa para ser campeão do Gauchão Feminino

O Grêmio encaminhou o título do Gauchão Feminino. No último domingo (16), o Tricolor venceu o Juventude por 3 a 0 para sair em vantagem na final. A partida de ida ocorreu no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
Agora, as Mosqueteiras podem até perder por dois gols de diferença que serão campeãs gaúchas pela sexta vez. Se o Juventude triunfar por três gols de diferença, a disputa vai aos pênaltis.
O Tricolor só perderá o título no tempo normal se for derrotado por quatro ou mais gols — algo que nunca aconteceu perante um time do Interior. A única vez que tropeçou por quatro gols de diferença foi diante do Inter, no Gauchão de 2019.
O Grêmio também terá o fator local a seu favor, no próximo domingo (23), às 10h, na Arena. O Tricolor já atuou quatro vezes neste palco, e nunca perdeu. São duas vitórias e dois empates perante o torcedor na Arena.