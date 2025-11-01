Dirigente comenta eliminação do Inter no Gauchão Feminino: "Os outros também evoluíram"

Inter deu adeus ao sonho do título gaúcho. Lara Vantzen / Inter

O Inter está fora da final do Gauchão Feminino. Neste sábado (1º), as Gurias Coloradas até venceram o Juventude no tempo normal, por 2 a 0, mas acabaram superadas nas penalidades por 3 a 2.

— O resultado foi ruim, mas eu preciso considerar que os outros também evoluíram. É um resultado desastroso, mas não podemos tirar o mérito dos outros — destacou Élis Rodrigues Filho, diretor de futebol das Gurias Coloradas, após a eliminação.

Esta é a primeira vez que o Inter não estará na decisão do Gauchão desde 2017, quando voltou a disputar a competição estadual.

— A derrota é minha. Jamais vou jogar a responsabilidade nas atletas. Sabemos das dificuldades dos pênaltis. Jogamos mal lá (em Bento Gonçalves). Com todo o respeito, nem o adversário sabe como venceu. Pênaltis são fatalidades — pontuou o dirigente.