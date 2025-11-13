"Devemos defender o título", projeta volante do Grêmio sobre final do Gauchão Feminino

A volante Kika Moreno vive a expectativa pela disputa de sua primeira final de Gauchão Feminino. Recém chegada ao Grêmio, a atleta será uma das opções de Cyro Leães para enfrentar o Juventude na grande decisão.
O Tricolor vai à final após eliminar o Brasil de Farroupilha no mata-mata. Ao longo das fases anteriores, foram sete vitórias, dois empates e uma derrota.
— Estamos muito felizes com a passagem para a final e sabemos que devemos defender o título conquistado no ano passado. A equipe continua trabalhando com muita vontade. O Juventude é um grande rival e, como toda final, sabemos que não será fácil — afirmou a meio-campista Kika Moreno.
Final do Gauchão Feminino: Grêmio x Juventude
Com 28 anos, a atleta desembarcou em Porto Alegre em julho e também é figura frequente nas listas da seleção venezuelana. Inclusive, foi chamada pelo técnico Ricardo Belli para os testes da próxima data Fifa, contra Equador e Peru.
— É muito bom o que estou vivendo este ano, novamente convocada para a seleção e agora para jogar uma final com este grande clube. É continuar trabalhando, pensando na final e em tudo de bom que está por vir — avaliou a jogadora gremista.
Mesmo com a convocação, a volante estará à disposição de Cyro Leães para a final do Gauchão Feminino. O jogo de ida ocorre no próximo domingo (16), enquanto a volta está marcada para 23 de novembro. A data Fifa se inicia um dia depois, na segunda-feira (24).