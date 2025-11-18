Daniela Montoya atinge metas e tem contrato renovado com o Grêmio

Montoya disputou 20 jogos pelo Grêmio. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

A volante Daniela Montoya seguirá no Grêmio na próxima temporada. Contratada no início do ano, a jogadora de 35 anos teve o vínculo estendido de maneira automática.

Montoya já soma 20 jogos e seis assistências com a camisa tricolor. Titular do técnico Cyro Leães, a meio-campista também é figura frequente nas convocações da Colômbia.

Contratada após passagem pelo Atlético Nacional-COL, a atleta chegou ao Grêmio com possibilidade de renovação automática — que envolvia minutagem e participação em gols. Os números foram atingidos e, portanto, Montoya seguirá no Tricolor em 2026.

