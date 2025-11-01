Cyro Leães comemora classificação do Grêmio e valoriza jogo decisivo da final do Gauchão na Arena 

Cyro Leães também elogiou trabalho desenvolvido pelo Brasil de Farroupilha, que vendeu caro a classificação. Vini Saraiva / Grêmio FBPA

Além da vaga à final do Gauchão conquistada após vitória por 1 a 0 sobre o Brasil de Farroupilha, o Grêmio tem outros motivos para celebrar. Independentemente do adversário, as Mosqueteiras vão fazer o jogo decisivo do Estadual em casa.

A melhor campanha garante que o segundo jogo seja na Arena. Após a confirmação da vaga, o técnico do Grêmio, Cyro Leães, comemorou a vantagem de ter o torcedor ao lado na partida de volta da decisão:

— Esse era um dos nossos objetivos. Estamos no caminho. Não temos dúvida que jogar na Arena faz com que seja um cenário muito rico. Agradecer a presença do nosso torcedor, e esperamos que eles estejam felizes — comemorou.

Além de comemorar a vaga, ele falou sobre a partida. Disse que o Grêmio encontrou o "jogo que esperava" e valorizou o trabalho desenvolvido no Brasil de Farroupilha:

— Foi muito competitivo. É importante valorizar o trabalho deles (Brasil de Farroupilha). Acho que vamos firmes para a final, fazendo aquilo que o campeonato nos exige — analisou.