Cotação ZH: as notas das jogadoras do Grêmio na vitória sobre o Juventude na final do Gauchão 2025

O Grêmio é campeão do Gauchão feminino de 2025. As Mosqueteiras confirmaram o título estadual pela sexta vez na história do clube ao vencer o Juventude por 2 a 1 na Arena, neste domingo (23). Na ida, em Caxias do Sul, elas já haviam vencido por 3 a 0.
Bia Santos e Giovaninha marcaram para o Tricolor na casa gremista. O primeiro, da meio-campista, foi um golaço de fora da área. E no fim, quando o placar marcava 1 a 1, em pênalti sofrido por Maria Dias, a artilheira decretou a vitória gremista.
Veja as notas das Mosqueteiras
Raíssa
Pouco foi exigida. Sem culpa no gol sofrido. Nota 6.
Dani Barão
Assim como ao longo da competição, teve atuação fundamental para o funcionamento da equipe. Nota 6,5.
Tayla
Responsável por erguer a taça, teve atuação segura na defesa. Nota 6.
Monica
Ajudou para que o Juventude desse pouco trabalho. Nota 6.
Camila Arrieta
Importante no ataque e na defesa. Quase marcou um golaço no segundo tempo. Nota 7.
Bia Santos
Marcou um golaço no primeiro tempo, e quase fez outro na etapa final. Foi decisiva. Nota 8,5.
Amanda Brunner
Essencial nas construções de jogadas, com precisão nos passes. Nota 7.
Daniela Montoya
Com sua experiência, liderou as ações do meio-campo e quase marcou no primeiro tempo. Nota 7.
Camila Pini
Incomodou a defesa do Juventude. Foi com ela que se iniciou a jogada do golaço de Bia Santos. Nota 8.
Gisele
Exigiu muito das adversárias, especialmente nos minutos iniciais. Nota 7.
Giovaninha
Com excelente cobrança de pênalti, se consagrou como artilheira do Gauchão. Nota 8.
Maria Dias
Entrou para bagunçar ainda mais com a defesa do Juventude. Sofreu o pênalti que deu a vitória ao Grêmio. Nota 7.
Yamila Rodríguez
Teve atuação discreta. Nota 6.
Kika Moreno
Teve atuação discreta. Nota 6.
Brenda Woch
Entrou no fim. Sem nota.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.