Cotação ZH: as notas das jogadoras do Grêmio na vitória sobre o Juventude na final do Gauchão 2025

Bia Santos marcou um golaço aos 40 minutos do primeiro tempo. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio é campeão do Gauchão feminino de 2025. As Mosqueteiras confirmaram o título estadual pela sexta vez na história do clube ao vencer o Juventude por 2 a 1 na Arena, neste domingo (23). Na ida, em Caxias do Sul, elas já haviam vencido por 3 a 0.

Bia Santos e Giovaninha marcaram para o Tricolor na casa gremista. O primeiro, da meio-campista, foi um golaço de fora da área. E no fim, quando o placar marcava 1 a 1, em pênalti sofrido por Maria Dias, a artilheira decretou a vitória gremista.

Leia Mais Como foi a campanha do Grêmio até o título do Gauchão Feminino

Veja as notas das Mosqueteiras

Raíssa

Pouco foi exigida. Sem culpa no gol sofrido. Nota 6.

Dani Barão

Assim como ao longo da competição, teve atuação fundamental para o funcionamento da equipe. Nota 6,5.

Tayla

Responsável por erguer a taça, teve atuação segura na defesa. Nota 6.

Monica

Ajudou para que o Juventude desse pouco trabalho. Nota 6.

Camila Arrieta

Importante no ataque e na defesa. Quase marcou um golaço no segundo tempo. Nota 7.

Bia Santos

Marcou um golaço no primeiro tempo, e quase fez outro na etapa final. Foi decisiva. Nota 8,5.

Amanda Brunner

Essencial nas construções de jogadas, com precisão nos passes. Nota 7.

Daniela Montoya

Com sua experiência, liderou as ações do meio-campo e quase marcou no primeiro tempo. Nota 7.

Camila Pini

Incomodou a defesa do Juventude. Foi com ela que se iniciou a jogada do golaço de Bia Santos. Nota 8.

Gisele

Exigiu muito das adversárias, especialmente nos minutos iniciais. Nota 7.

Giovaninha

Com excelente cobrança de pênalti, se consagrou como artilheira do Gauchão. Nota 8.

Maria Dias

Entrou para bagunçar ainda mais com a defesa do Juventude. Sofreu o pênalti que deu a vitória ao Grêmio. Nota 7.

Yamila Rodríguez

Teve atuação discreta. Nota 6.

Kika Moreno

Teve atuação discreta. Nota 6.

Brenda Woch

Entrou no fim. Sem nota.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.