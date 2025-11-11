Como foram os últimos jogos de futebol feminino no Alfredo Jaconi

Juventude e Fortaleza disputaram o último jogo de futebol feminino do Alfredo Jaconi. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

A disputa do título do Gauchão Feminino se abrirá em um grande estádio do Interior do Estado. No próximo domingo (16), às 15h, Grêmio e Juventude fazem o jogo de ida no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Será a quarta partida de futebol feminino no estádio em 2025. Anteriormente, as Esmeraldas disputaram dois jogos pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. No recorte recente, ainda houve uma partida em 2024, pela Série A-2; e uma em 2023, pelo Gauchão.

Aproveitamento do Ju

O último confronto da modalidade no Alfredo Jaconi foi em 5 de agosto, pela terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, Juventude e Fortaleza empataram em 2 a 2, mas o Alviverde venceu nos pênaltis, por 4 a 2, e avançou à quarta fase.

Na temporada, as Esmeraldas ainda perderam para o São Paulo, por 1 a 0, pela 14ª rodada do Brasileirão. E venceram o Sport, pelo mesmo placar, em duelo válido pela 13ª rodada da mesma competição.

Desde a retomada do departamento, em 2021, o Juventude já disputou nove partidas no Alfredo Jaconi. O retrospecto aponta para cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Mirando o título

Agora, o Alviverde tentará usar o fator local a seu favor para sair em vantagem na quinta final de sua história. Enquanto o Grêmio terá o retrospecto diante do Juventude ao seu lado para buscar a vitória.

Depois deste jogo, Grêmio e Juventude se reencontram no domingo seguinte, dia 23, às 10h30min. Este confronto ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Últimos cinco jogos no Alfredo Jaconi

19/11/2023 - Juventude 2x0 Brasil-Far (Gauchão)

2x0 Brasil-Far (Gauchão) 9/7/2024 - Juventude 2x2 Fortaleza (Brasileirão A-2)

7/6/2025 - Juventude 1x0 Sport (Brasileirão)

1x0 Sport (Brasileirão) 14/6/2025 - Juventude 0x1 São Paulo (Brasileirão)

(Brasileirão) 5/8/2025 - Juventude (4) 2x2 (2) Fortaleza (Copa do Brasil)

Aproveitamento das Esmeraldas no Alfredo Jaconi