Como foram os últimos jogos das Mosqueteiras na Arena do Grêmio 

Grêmio venceu o Brasil-Far, por 1 a 0, na última partida disputada na Arena. Vini Saraiva / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras vão encerrar a temporada com a disputa do título gaúcho. A partida decisiva contra o Juventude ocorre na Arena do Grêmio, neste domingo (23), a partir das 10h. GZH transmitirá o jogo em imagens no Youtube.

Além da vantagem conquistada na ida, quando venceu por 3 a 0, o Tricolor também contará com o fator local como aliado. Atuando no estádio, o Grêmio nunca perdeu duelos válidos pelo Gauchão. Ao todo, são dois empates e duas vitórias, com sete gols marcados e três sofridos.

A Arena também foi o palco da última conquista estadual. Em 2024, o Grêmio buscou a vantagem fora, ao vencer o Inter por 2 a 0 no Beira-Rio, e pôde comemorar o título com o empate em 1 a 1 na Arena.

Agora, almeja repetir o desfecho positivo. Com o apoio do torcedor, as Mosqueteiras vislumbram conquistar o sexto título gaúcho da história. E, para isso, até a derrota por dois gols de diferença serve.

Todos os jogos do feminino na Arena

Grêmio 0x3 Corinthians — Brasileirão 2020 (quartas de final)

— Brasileirão 2020 (quartas de final) Grêmio 0x5 Palmeiras — Brasileirão 2022 (quartas de final)

— Brasileirão 2022 (quartas de final) Grêmio 4x1 Inter — Gauchão 2022 (final)

4x1 Inter — Gauchão 2022 (final) Grêmio 1x1 Inter — Gauchão 2023 (final)

Grêmio 1x1 Inter — Gauchão 2024 (final)

Grêmio 0x3 Corinthians — Supercopa 2025 (primeira fase)

— Supercopa 2025 (primeira fase) Grêmio 1x0 Brasil-Far — Gauchão 2025 (semifinal)

Retrospecto das Mosqueteiras na Arena