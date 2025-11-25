Como foi a temporada do time feminino do Juventude; veja os números

Esmeraldas foram vice-campeãs gaúchas. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude encerrou a temporada 2025 no último domingo (23), com o vice-campeonato do Gauchão Feminino. O Alviverde despediu-se do ano com o tropeço por 2 a 1 para o Grêmio, na Arena.

Em 2025, as Esmeraldas também disputaram outras duas competições. No Brasileirão, conquistaram o principal objetivo, que era a permanência. Enquanto, na Copa do Brasil, foram eliminadas após dois jogos.

Ao longo do ano, o Juventude entrou em campo 29 vezes, com seis vitórias, oito empates e 15 derrotas, totalizando 30% de aproveitamento. A equipe ainda marcou 38 gols e sofreu 43.

Em relação ao elenco, 30 atletas entraram em campo pelo Alviverde. A volante Dani Venturini foi a recordista de jogos, e esteve em campo 28 vezes.

Ainda sobre destaques individuais, a centroavante Dani Ortolan foi a artilheira da equipe, com 10 gols em 13 jogos. Enquanto a meia Flávia Pissaia foi a líder de assistências, com cinco passes para gols. Veja, abaixo, mais números do ano alviverde.

Campanha das Esmeraldas

29 jogos

6 vitórias

8 empates

15 derrotas

38 gols marcados

43 gols sofridos

30% de aproveitamento

Atletas com mais jogos

28 jogos: Dani Venturini

27 jogos: Bruna Emília

26 jogos: Renata May, Bell Silva e Teté

25 jogos: Rayane Pires, Duda Tosti

Rayane Pires, Duda Tosti 22 jogos: Leka e Kamile Loirão

Artilheiras

10 gols: Dani Ortolan

4 gols: Kamile Loirão

3 gols: Teté e Rayane Pires

Teté e Rayane Pires 2 gols: Bell Silva, Duda Tosti, Eduarda e Jaielly

Líderes de assistências

5 assistências: Flávia Pissaia

2 assistências: Carol Ladaga, Rayane Pires, Alice, Dani Venturini, Dani Ortolan e Kamile Loirão

Atletas com mais participações em gols

12 participações: Dani Ortolan

6 participações: Kamile Loirão e Flávia Pissaia

5 participações: Rayane Pires

Rayane Pires 4 participações: Teté

3 participações: Carol Ladaga, Bell Silva, Alice, Duda Tosti e Jaielly

Todos os jogos