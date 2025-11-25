Como foi a temporada do time feminino do Juventude; veja os números

O Juventude encerrou a temporada 2025 no último domingo (23), com o vice-campeonato do Gauchão Feminino. O Alviverde despediu-se do ano com o tropeço por 2 a 1 para o Grêmio, na Arena.
Em 2025, as Esmeraldas também disputaram outras duas competições. No Brasileirão, conquistaram o principal objetivo, que era a permanência. Enquanto, na Copa do Brasil, foram eliminadas após dois jogos.
Ao longo do ano, o Juventude entrou em campo 29 vezes, com seis vitórias, oito empates e 15 derrotas, totalizando 30% de aproveitamento. A equipe ainda marcou 38 gols e sofreu 43.
Em relação ao elenco, 30 atletas entraram em campo pelo Alviverde. A volante Dani Venturini foi a recordista de jogos, e esteve em campo 28 vezes.
Ainda sobre destaques individuais, a centroavante Dani Ortolan foi a artilheira da equipe, com 10 gols em 13 jogos. Enquanto a meia Flávia Pissaia foi a líder de assistências, com cinco passes para gols. Veja, abaixo, mais números do ano alviverde.
Campanha das Esmeraldas
- 29 jogos
- 6 vitórias
- 8 empates
- 15 derrotas
- 38 gols marcados
- 43 gols sofridos
- 30% de aproveitamento
Atletas com mais jogos
- 28 jogos: Dani Venturini
- 27 jogos: Bruna Emília
- 26 jogos: Renata May, Bell Silva e Teté
- 25 jogos: Rayane Pires, Duda Tosti
- 22 jogos: Leka e Kamile Loirão
Artilheiras
- 10 gols: Dani Ortolan
- 4 gols: Kamile Loirão
- 3 gols: Teté e Rayane Pires
- 2 gols: Bell Silva, Duda Tosti, Eduarda e Jaielly
Líderes de assistências
- 5 assistências: Flávia Pissaia
- 2 assistências: Carol Ladaga, Rayane Pires, Alice, Dani Venturini, Dani Ortolan e Kamile Loirão
Atletas com mais participações em gols
- 12 participações: Dani Ortolan
- 6 participações: Kamile Loirão e Flávia Pissaia
- 5 participações: Rayane Pires
- 4 participações: Teté
- 3 participações: Carol Ladaga, Bell Silva, Alice, Duda Tosti e Jaielly
Todos os jogos
- Juventude 1x1 América-MG (Brasileirão)
- Corinthians 2x0 Juventude (Brasileirão)
- Juventude 1x2 Fluminense (Brasileirão)
- Cruzeiro 4x0 Juventude (Brasileirão)
- Juventude 1x0 Bragantino (Brasileirão)
- Real Brasília 1x1 Juventude (Brasileirão)
- Flamengo 2x0 Juventude (Brasileirão)
- Juventude 0x4 Palmeiras (Brasileirão)
- Grêmio 3x1 Juventude (Brasileirão)
- Juventude 1x1 Inter (Brasileirão)
- 3B da Amazônia 2x1 Juventude (Brasileirão)
- Ferroviária 2x0 Juventude (Brasileirão)
- Juventude 1x0 Sport (Brasileirão)
- Juventude 0x1 São Paulo (Brasileirão)
- Bahia 2x2 Juventude (Brasileirão)
- Juventude (4) 2x2 (2) Fortaleza (Copa do Brasil)
- Corinthians 3x0 Juventude (Copa do Brasil)
- Juventude 1x1 Grêmio (Gauchão)
- Brasil-Far 0x4 Juventude (Gauchão)
- Juventude 6x0 Flamengo de São Pedro (Gauchão)
- Inter 1x0 Juventude (Gauchão)
- Juventude 1x1 Inter (Gauchão)
- Flamengo de São Pedro 0x11 Juventude (Gauchão)
- Juventude 0x0 Brasil-Far (Gauchão)
- Grêmio 1x0 Juventude (Gauchão)
- Juventude 2x0 Inter (Gauchão)
- Inter 2 (2) x (3) 0 Juventude (Gauchão)
- Juventude 0x3 Grêmio (Gauchão)
- Grêmio 2x1 Juventude (Gauchão)