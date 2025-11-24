Como foi a temporada do time feminino do Grêmio; veja os números

O Grêmio encerrou a temporada de 2025 no último domingo (23), com a conquista do Gauchão Feminino. O título estadual foi o único no ano Tricolor.
Em 2025, as Mosqueteiras também disputaram outras quatro competições. Em Supercopa, Brasileirão e Copa do Brasil, o Grêmio foi eliminado ainda na primeira fase. Enquanto, na Ladies Cup, conquistou o vice-campeonato.
Ao longo do ano, o Tricolor entrou em campo 31 vezes, com 13 vitórias, 10 empates e oito derrotadas, totalizando 53% de aproveitamento. A equipe ainda marcou 72 gols e sofreu 33.
Em relação ao elenco, 31 atletas entraram em campo pelo Grêmio. A atacante Giovaninha foi a recordista de jogos, e esteve em campo 30 vezes. Ela também é a artilheira tricolor ano, com 14 gols, e a guria com mais participações em gols, 19.
Ainda sobre destaques individuais, a lateral Dani Barão foi a líder de assistências. A jogadora deu sete passes para gols. Veja, abaixo, mais números do ano gremista.
Campanha das Mosqueteiras
- 31 jogos
- 13 vitórias
- 10 empates
- 8 derrotas
- 72 gols marcados
- 33 gols sofridos
- 53% de aproveitamento
Atletas com mais jogos
- 30 jogos: Giovaninha
- 29 jogos: Tayla e Gisele
- 27 jogos: Dani Barão
- 26 jogos: Camila Pini
- 25 jogos: Bia Santos
Artilheiras
- 14 gols: Giovaninha
- 9 gols: Valeria Paula
- 7 gols: Camila Pini
- 5 gols: Drika e Yamila Rodríguez
- 4 gols: Karol Arcanjo, Maria Dias e Shashá
Líderes de assistências
- 7 assistências: Dani Barão
- 6 assistências: Daniela Montoya
- 5 assistências: Giovaninha e Yamila Rodríguez
- 4 assistências: Camila Pini e Kika Moreno
- 3 assistências: Raissa Bahia e Shashá
Atletas com mais participações em gols
- 19 participações: Giovaninha
- 11 participações: Camila Pini
- 10 participações: Yamila Rodríguez
- 9 participações: Valeria Paula
- 8 participações: Dani Barão
Todos os jogos
- Grêmio 0x3 Corinthians (Supercopa)
- Cruzeiro 4x3 Grêmio (Brasileirão)
- Grêmio 1x1 Ferroviária (Brasileirão)
- Palmeiras 3x3 Grêmio (Brasileirão)
- Grêmio 1x0 Bahia (Brasileirão)
- América-MG 0x0 Grêmio (Brasileirão)
- Grêmio 1x2 São Paulo (Brasileirão)
- Grêmio 2x2 Inter (Brasileirão)
- Corinthians 2x0 Grêmio (Brasileirão)
- Grêmio 3x1 Juventude (Brasileirão)
- Sport 1x1 Grêmio (Brasileirão)
- Grêmio 1x1 Bragantino (Brasileirão)
- Grêmio 4x0 3B da Amazônia (Brasileirão)
- Fluminense 1x1 Grêmio (Brasileirão)
- Real Brasília 2x1 Grêmio (Brasileirão)
- Grêmio 1x1 Flamengo (Brasileirão)
- Bahia 1x0 Grêmio (Copa do Brasil)
- Grêmio 4x0 Brasil-Far (Gauchão)
- Juventude 1x1 Grêmio (Gauchão)
- Flamengo de São Pedro 0x6 Grêmio (Gauchão)
- Grêmio 4x1 Inter (Gauchão)
- Inter 1x0 Grêmio (Gauchão)
- Grêmio 21x0 Flamengo de São Pedro (Gauchão)
- Brasil-Far 0x2 Grêmio (Gauchão)
- Grêmio 1x0 Juventude (Gauchão)
- Brasil-Far 0x0 Grêmio (Gauchão)
- Grêmio 1x0 Brasil-Far (Gauchão)
- Juventude 0x3 Grêmio (Gauchão)
- Grêmio 2x1 Juventude (Gauchão)
- Grêmio 2x0 Peñarol (Ladies Cup)
- Grêmio 2x4 Palmeiras (Ladies Cup)