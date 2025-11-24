Como foi a temporada do time feminino do Grêmio; veja os números

Grêmio encerrou a temporada com a conquista do Gauchão Feminino. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio encerrou a temporada de 2025 no último domingo (23), com a conquista do Gauchão Feminino. O título estadual foi o único no ano Tricolor.

Em 2025, as Mosqueteiras também disputaram outras quatro competições. Em Supercopa, Brasileirão e Copa do Brasil, o Grêmio foi eliminado ainda na primeira fase. Enquanto, na Ladies Cup, conquistou o vice-campeonato.

Ao longo do ano, o Tricolor entrou em campo 31 vezes, com 13 vitórias, 10 empates e oito derrotadas, totalizando 53% de aproveitamento. A equipe ainda marcou 72 gols e sofreu 33.

Em relação ao elenco, 31 atletas entraram em campo pelo Grêmio. A atacante Giovaninha foi a recordista de jogos, e esteve em campo 30 vezes. Ela também é a artilheira tricolor ano, com 14 gols, e a guria com mais participações em gols, 19.

Ainda sobre destaques individuais, a lateral Dani Barão foi a líder de assistências. A jogadora deu sete passes para gols. Veja, abaixo, mais números do ano gremista.

Campanha das Mosqueteiras

31 jogos

13 vitórias

10 empates

8 derrotas

72 gols marcados

33 gols sofridos

53% de aproveitamento

Atletas com mais jogos

30 jogos: Giovaninha

Giovaninha 29 jogos: Tayla e Gisele

Tayla e Gisele 27 jogos: Dani Barão

Dani Barão 26 jogos: Camila Pini

Camila Pini 25 jogos: Bia Santos

Artilheiras

14 gols: Giovaninha

Giovaninha 9 gols: Valeria Paula

Valeria Paula 7 gols: Camila Pini

Camila Pini 5 gols: Drika e Yamila Rodríguez

Drika e Yamila Rodríguez 4 gols: Karol Arcanjo, Maria Dias e Shashá

Líderes de assistências

7 assistências: Dani Barão

Dani Barão 6 assistências: Daniela Montoya

Daniela Montoya 5 assistências: Giovaninha e Yamila Rodríguez

Giovaninha e Yamila Rodríguez 4 assistências: Camila Pini e Kika Moreno

Camila Pini e Kika Moreno 3 assistências: Raissa Bahia e Shashá

Atletas com mais participações em gols

19 participações: Giovaninha

Giovaninha 11 participações: Camila Pini

Camila Pini 10 participações: Yamila Rodríguez

Yamila Rodríguez 9 participações: Valeria Paula

Valeria Paula 8 participações: Dani Barão

Todos os jogos