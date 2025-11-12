Como foi a temporada do feminino do Brasil-Far; veja os números

O Brasil de Farroupilha despediu-se da temporada 2025 no último final de semana. Após perder a disputa do terceiro lugar no Gauchão Feminino para o Inter, no sábado (8), o Rubro-verde encerrou seus compromissos no ano.
Em 2025, a equipe de Farroupilha disputou três competições. No Brasileirão A-3, caiu nas oitavas de final. Enquanto, na Copa do Brasil, foi eliminada na terceira fase. E, no Gauchão, foi a campeã do Interior.
Ao longo do ano, o Rubro-verde entrou em campo 19 vezes, com cinco vitórias, três empates e 11 derrotas, totalizando 32% de aproveitamento. A equipe ainda marcou 19 gols e sofreu 36.
Em relação ao elenco, 30 atletas entraram em campo pelo Brasil-Far. A lateral Marcela e a meio-campista Maju foram as únicas que disputaram todos os jogos.
Ainda sobre destaques individuais, a atacante Emmily Karla foi a artilheira da equipe, com quatro gols. Enquanto a também atacante Nicole Neres foi a líder de assistências, com três passes para gols.
Campanha do Brasil de Farroupilha
- 19 jogos
- 5 vitórias
- 3 empates
- 11 derrotas
- 19 gols marcados
- 36 gols sofridos
- 32% de aproveitamento
Atletas com mais jogos
- 19 jogos: Marcela e Maju
- 18 jogos: Andressa Kreski e Emmily Karla
- 17 jogos: Ju Goes, Ingrid e Nicole Neres
- 16 jogos: Larissa Amaral, Andressa Ramos e Gabizinha
- 14 jogos: Alissa
Artilheiras
- 4 gols: Emmily Karla
- 3 gols: Gabizinha
- 2 gols: Marcela, Ingrid e Carol Gonçalves
- 1 gol: Rayssa, Alissa, Larissa Amaral, Andressa Ramos, Lorena e Nicole Neres
Líderes de assistências
- 3 assistências: Nicole Neres
- 2 assistências: Maju
- 1 assistência: Gaby, Ingrid, Larissa Amaral, Jufo
Atletas com mais participações em gols
- 4 participações: Emmily Karla e Nicole Neres
- 3 participações: Ingrid e Gabizinha
- 2 participações: Marcela, Larissa Amaral, Maju e Carol Pescoço
- 1 participação: Gaby, Rayssa, Alissa, Andressa Ramos, Jufo e Lorena