Como foi a temporada das Gurias Coloradas; veja os números

A temporada foi bem abaixo do que era projetado pelo Inter. Se no início do ano falava-se em disputa de título e vaga à Libertadores, as Gurias Coloradas sequer se classificaram às quartas do Brasileirão Feminino.
Pela primeira vez, não estiveram nem entre as oito melhores equipes da Série A-1. Os 14 pontos conquistados em 45 disputados fizeram com que o Inter se despedisse do campeonato em 12º. Bem diferente do ambicionado.
— A grande perspectiva é que a gente consiga conquistar a vaga para a Libertadores em 2026 e, para isso, vamos ter que alcançar a classificação dentro do Campeonato Brasileiro. Então, quem sabe, trabalhar com a principal meta de estar na final do Campeonato Brasileiro em 2025 — projetou a gerente de futebol feminino do Inter, Luiza Parreiras, em entrevista ao Resenha das Gurias, em dezembro de 2024.
A pior campanha na história do Brasileirão não foi a única decepção do ano. No Gauchão, o Inter também teve o pior desempenho desde a retomada do departamento. Pela primeira vez, não avançou à final. A meta, por óbvio, não era essa.
— No Gauchão, a gente não pode falar diferente, tem de entrar todo ano e brigar pelo título. Realmente, fomos muito aquém nesse ano (2024), não só pelo vice-campeonato, mas pelo desempenho — disse Luiza Parreiras, na mesma entrevista em dezembro.
E a equipe?
Ao longo do ano, o time entrou em campo 29 vezes, com 13 vitórias, seis empates e 10 derrotas, totalizando 52% de aproveitamento. As Gurias Coloradas também marcaram 63 gols e sofreram 40.
Em relação ao elenco, 34 atletas entraram em campo pelo Inter. A meia Rafa Mineira foi quem mais vezes atuou: 27. Ela também é a líder de assistências colorada, com oito passes para gol.
Enquanto a uruguaia Belén Aquino encerrou 2025 como artilheira do Inter (11 gols) e atleta com mais participações em gols (16). A atacante disputou 26 jogos.
Campanha das Gurias Coloradas
- 29 jogos
- 13 vitórias
- 6 empates
- 10 derrotas
- 63 gols marcados
- 40 gols sofridos
- 52% de aproveitamento
Atletas com mais jogos
- 27 jogos: Rafa Mineira
- 26 jogos: Belén Aquino
- 25 jogos: Katrine
- 24 jogos: Fefa Lacoste e Capelinha
- 23 jogos: Marzia, Eskerdinha e Clara Güell
Artilheiras
- 11 gols: Belén Aquino
- 7 gols: Iasmin
- 6 gols: Julieta Morales e Pati Llanos
- 4 gols: Clara Güell e Rafa Mineira
- 3 gols: Alice Goedert, Aninha, Ketlin e Fefa Lacoste
Líderes de assistências
- 8 assistências: Rafa Mineira
- 6 assistências: Katrine
- 5 assistências: Pati Llanos e Belén Aquino
- 4 assistências: Clara Güell
- 3 assistências: Iasmin
Atletas com mais participações em gols
- 16 participações: Belén Aquino
- 12 participações: Rafa Mineira
- 11 participações: Pati Llanos
- 10 participações: Iasmin
- 8 participações: Clara Güell e Julieta Morales
Todos os jogos
- Inter 2x3 Bahia (Brasileirão)
- Bragantino 3x0 Inter (Brasileirão)
- Inter 2x2 Sport (Brasileirão)
- Fluminense 0x0 Inter (Brasileirão)
- Inter 1x2 Cruzeiro (Brasileirão)
- Ferroviária 2x1 Inter (Brasileirão)
- Grêmio 2x2 Inter (Brasileirão)
- Inter 1x0 Real Brasília (Brasileirão)
- Inter 1x0 3B da Amazônia (Brasileirão)
- Juventude 1x1 Inter (Brasileirão)
- Inter 2x2 Palmeiras (Brasileirão)
- Flamengo 4x1 Inter (Brasileirão)
- Inter 3x2 América-MG (Brasileirão)
- Inter 0x5 Corinthians (Brasileirão)
- São Paulo 1x0 Inter (Brasileirão)
- Inter 3x1 3B da Amazônia (Copa do Brasil)
- Inter 2x0 Fluminense (Copa do Brasil)
- Inter 0x2 Ferroviária (Copa do Brasil)
- Brasil-Far 1x5 Inter (Gauchão)
- Inter 14x0 Flamengo de São Pedro (Gauchão)
- Grêmio 4x1 Inter (Gauchão)
- Inter 1x0 Juventude (Gauchão)
- Juventude 1x1 Inter (Gauchão)
- Inter 1x0 Grêmio (Gauchão)
- Flamengo de São Pedro 0x7 Inter (Gauchão)
- Inter 3x0 Brasil-Far (Gauchão)
- Juventude 2x0 Inter (Gauchão)
- Inter 2 (2) x (3) 0 Juventude (Gauchão)
- Inter 6x0 Brasil-Far (Gauchão)