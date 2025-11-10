Como foi a temporada das Gurias Coloradas; veja os números

Inter teve em 2025 sua pior temporada desde que retomou o departamento feminino. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A temporada foi bem abaixo do que era projetado pelo Inter. Se no início do ano falava-se em disputa de título e vaga à Libertadores, as Gurias Coloradas sequer se classificaram às quartas do Brasileirão Feminino.

Pela primeira vez, não estiveram nem entre as oito melhores equipes da Série A-1. Os 14 pontos conquistados em 45 disputados fizeram com que o Inter se despedisse do campeonato em 12º. Bem diferente do ambicionado.

— A grande perspectiva é que a gente consiga conquistar a vaga para a Libertadores em 2026 e, para isso, vamos ter que alcançar a classificação dentro do Campeonato Brasileiro. Então, quem sabe, trabalhar com a principal meta de estar na final do Campeonato Brasileiro em 2025 — projetou a gerente de futebol feminino do Inter, Luiza Parreiras, em entrevista ao Resenha das Gurias, em dezembro de 2024.

A pior campanha na história do Brasileirão não foi a única decepção do ano. No Gauchão, o Inter também teve o pior desempenho desde a retomada do departamento. Pela primeira vez, não avançou à final. A meta, por óbvio, não era essa.

— No Gauchão, a gente não pode falar diferente, tem de entrar todo ano e brigar pelo título. Realmente, fomos muito aquém nesse ano (2024), não só pelo vice-campeonato, mas pelo desempenho — disse Luiza Parreiras, na mesma entrevista em dezembro.

E a equipe?

Ao longo do ano, o time entrou em campo 29 vezes, com 13 vitórias, seis empates e 10 derrotas, totalizando 52% de aproveitamento. As Gurias Coloradas também marcaram 63 gols e sofreram 40.

Em relação ao elenco, 34 atletas entraram em campo pelo Inter. A meia Rafa Mineira foi quem mais vezes atuou: 27. Ela também é a líder de assistências colorada, com oito passes para gol.

Enquanto a uruguaia Belén Aquino encerrou 2025 como artilheira do Inter (11 gols) e atleta com mais participações em gols (16). A atacante disputou 26 jogos.

Campanha das Gurias Coloradas

29 jogos

13 vitórias

6 empates

10 derrotas

63 gols marcados

40 gols sofridos

52% de aproveitamento

Atletas com mais jogos

27 jogos: Rafa Mineira

Rafa Mineira 26 jogos: Belén Aquino

Belén Aquino 25 jogos: Katrine

Katrine 24 jogos: Fefa Lacoste e Capelinha

Fefa Lacoste e Capelinha 23 jogos: Marzia, Eskerdinha e Clara Güell

Artilheiras

11 gols: Belén Aquino

Belén Aquino 7 gols: Iasmin

Iasmin 6 gols: Julieta Morales e Pati Llanos

Julieta Morales e Pati Llanos 4 gols: Clara Güell e Rafa Mineira

Clara Güell e Rafa Mineira 3 gols: Alice Goedert, Aninha, Ketlin e Fefa Lacoste

Líderes de assistências

8 assistências: Rafa Mineira

Rafa Mineira 6 assistências: Katrine

Katrine 5 assistências: Pati Llanos e Belén Aquino

Pati Llanos e Belén Aquino 4 assistências: Clara Güell

Clara Güell 3 assistências: Iasmin

Atletas com mais participações em gols

16 participações: Belén Aquino

Belén Aquino 12 participações: Rafa Mineira

Rafa Mineira 11 participações: Pati Llanos

Pati Llanos 10 participações: Iasmin

Iasmin 8 participações: Clara Güell e Julieta Morales

Todos os jogos

Inter 2x3 Bahia (Brasileirão)

(Brasileirão) Bragantino 3x0 Inter (Brasileirão)

3x0 Inter (Brasileirão) Inter 2x2 Sport (Brasileirão)

Fluminense 0x0 Inter (Brasileirão)

Inter 1x2 Cruzeiro (Brasileirão)

(Brasileirão) Ferroviária 2x1 Inter (Brasileirão)

2x1 Inter (Brasileirão) Grêmio 2x2 Inter (Brasileirão)

Inter 1x0 Real Brasília (Brasileirão)

1x0 Real Brasília (Brasileirão) Inter 1x0 3B da Amazônia (Brasileirão)

1x0 3B da Amazônia (Brasileirão) Juventude 1x1 Inter (Brasileirão)

Inter 2x2 Palmeiras (Brasileirão)

Flamengo 4x1 Inter (Brasileirão)

4x1 Inter (Brasileirão) Inter 3x2 América-MG (Brasileirão)

3x2 América-MG (Brasileirão) Inter 0x5 Corinthians (Brasileirão)

(Brasileirão) São Paulo 1x0 Inter (Brasileirão)

1x0 Inter (Brasileirão) Inter 3x1 3B da Amazônia (Copa do Brasil)

3x1 3B da Amazônia (Copa do Brasil) Inter 2x0 Fluminense (Copa do Brasil)

2x0 Fluminense (Copa do Brasil) Inter 0x2 Ferroviária (Copa do Brasil)

(Copa do Brasil) Brasil-Far 1x5 Inter (Gauchão)

(Gauchão) Inter 14x0 Flamengo de São Pedro (Gauchão)

14x0 Flamengo de São Pedro (Gauchão) Grêmio 4x1 Inter (Gauchão)

4x1 Inter (Gauchão) Inter 1x0 Juventude (Gauchão)

1x0 Juventude (Gauchão) Juventude 1x1 Inter (Gauchão)

Inter 1x0 Grêmio (Gauchão)

1x0 Grêmio (Gauchão) Flamengo de São Pedro 0x7 Inter (Gauchão)

(Gauchão) Inter 3x0 Brasil-Far (Gauchão)

3x0 Brasil-Far (Gauchão) Juventude 2x0 Inter (Gauchão)

2x0 Inter (Gauchão) Inter 2 (2) x (3) 0 Juventude (Gauchão)

2 (2) x (3) 0 Juventude (Gauchão) Inter 6x0 Brasil-Far (Gauchão)