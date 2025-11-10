Como foi a campanha do Juventude até a final do Gauchão Feminino 

Juventude eliminou o Inter nas semifinais do Gauchão Feminino. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

O Juventude voltará a lutar pelo título do Gauchão Feminino após 17 anos. Depois de um período de atividades interrompidas, o departamento foi reativado em 2021 e, agora, o Alviverde disputará a taça contra o Grêmio.

Ao longo do campeonato, as Esmeraldas já entraram em campo 10 vezes. São quatro vitórias, três empates e três derrotas, totalizando 50% de aproveitamento. Nas semifinais, eliminaram o Inter nos pênaltis, após o empate em 2 a 2 no placar agregado.

As Gurias Jaconeras também marcaram 25 gols e sofreram seis. A artilheira da equipe (e da competição) é a atacante Dani Ortolan, com nove gols.

Além dela, a meia Flávia Pissaia é outro destaque individual. Com cinco passes para gol, é a líder de assistências do Juventude.

Zero Hora destaca alguns números da campanha alviverde no Gauchão. Confira abaixo.

Campanha do Juventude

10 jogos

4 vitórias

3 empates

3 derrotas

25 gols marcados

6 gols sofridos

50% de aproveitamento

Atletas com mais jogos

10 jogos : Carol Ladaga e Duda Tosti

: Carol Ladaga e Duda Tosti 9 jogos : Bell Silva, Bruna Emília, Rayane Pires, Dani Venturini, Flávia Pissaia e Dani Ortolan

: Bell Silva, Bruna Emília, Rayane Pires, Dani Venturini, Flávia Pissaia e Dani Ortolan 8 jogos: Karol e Joyce

Artilheiras

9 gols: Dani Ortolan

Dani Ortolan 2 gols: Bell Silva, Rayane Pires, Eduarda e Kamile Loirão

Bell Silva, Rayane Pires, Eduarda e Kamile Loirão 1 gol: Carol Ladaga, Drielly, Duda Tosti, Flávia Pissaia, Karol, Dani Silva, Nubia e Teté

Líderes de assistências

5 assistências : Flávia Pissaia

: Flávia Pissaia 2 assistências : Rayane Pires e Dani Ortolan

: Rayane Pires e Dani Ortolan 1 assistência: Carol Ladaga, Dani Venturini, Drielly, Duda Tosti, Kamile Loirão e Nubia

Atletas com mais participações em gols

11 participações: Dani Ortolan

Dani Ortolan 6 participações: Flávia Pissaia

Flávia Pissaia 4 participações: Rayane Pires