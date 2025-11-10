Como foi a campanha do Juventude até a final do Gauchão Feminino 

O Juventude voltará a lutar pelo título do Gauchão Feminino após 17 anos. Depois de um período de atividades interrompidas, o departamento foi reativado em 2021 e, agora, o Alviverde disputará a taça contra o Grêmio.
Ao longo do campeonato, as Esmeraldas já entraram em campo 10 vezes. São quatro vitórias, três empates e três derrotas, totalizando 50% de aproveitamento. Nas semifinais, eliminaram o Inter nos pênaltis, após o empate em 2 a 2 no placar agregado.
Final do Gauchão Feminino: Grêmio x Juventude
As Gurias Jaconeras também marcaram 25 gols e sofreram seis. A artilheira da equipe (e da competição) é a atacante Dani Ortolan, com nove gols.
Além dela, a meia Flávia Pissaia é outro destaque individual. Com cinco passes para gol, é a líder de assistências do Juventude.
Zero Hora destaca alguns números da campanha alviverde no Gauchão. Confira abaixo.
Campanha do Juventude
- 10 jogos
- 4 vitórias
- 3 empates
- 3 derrotas
- 25 gols marcados
- 6 gols sofridos
- 50% de aproveitamento
Atletas com mais jogos
- 10 jogos: Carol Ladaga e Duda Tosti
- 9 jogos: Bell Silva, Bruna Emília, Rayane Pires, Dani Venturini, Flávia Pissaia e Dani Ortolan
- 8 jogos: Karol e Joyce
Artilheiras
- 9 gols: Dani Ortolan
- 2 gols: Bell Silva, Rayane Pires, Eduarda e Kamile Loirão
- 1 gol: Carol Ladaga, Drielly, Duda Tosti, Flávia Pissaia, Karol, Dani Silva, Nubia e Teté
Líderes de assistências
- 5 assistências: Flávia Pissaia
- 2 assistências: Rayane Pires e Dani Ortolan
- 1 assistência: Carol Ladaga, Dani Venturini, Drielly, Duda Tosti, Kamile Loirão e Nubia
Atletas com mais participações em gols
- 11 participações: Dani Ortolan
- 6 participações: Flávia Pissaia
- 4 participações: Rayane Pires