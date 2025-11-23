Como foi a campanha do Grêmio até o título do Gauchão Feminino

Mosqueteiras somaram 12 vitórias, com 45 gols marcados e apenas quatro sofridos. André Ávila / Agencia RBS

As Mosqueteiras são hexacampeãs gaúchas. O título veio neste domingo (23), após a nova vitória sobre o Juventude, desta vez por 2 a 1, na Arena, em Porto Alegre — na ida, o Grêmio já havia triunfado por 3 a 0.

Desde a retomada do departamento, este é o quarto título (2018, 2022, 2024 e 2025). Antes, na primeira vez que o clube investiu no futebol feminino, já haviam sido duas conquistas (2000 e 20001).

A campanha até o hexa contou com 12 jogos. Foram nove vitórias, dois empates e uma derrota, com 80,56% de aproveitamento.

As Mosqueteiras também marcaram 45 gols e sofreram quatro. Com isso, tiveram o melhor ataque e a defesa menos vazada do Gauchão.

A artilheira da equipe foi a atacante Giovaninha, com 11 gols. Enquanto a lateral Dani Barão e a volante Daniela Montoya foram as líderes de assistências, com cinco passes para gol cada.

Zero Hora destaca alguns números da campanha tricolor no Gauchão. Confira abaixo.

Campanha do Grêmio

12 jogos

9 vitórias

2 empates

1 derrota

45 gols marcados

4 gols sofridos

Todos os jogos do Grêmio

Primeira fase

Juventude 1x1 Grêmio

Grêmio 4x0 Brasil-Far

Flamengo de São Pedro 0x6 Grêmio

Grêmio 4x1 Inter

Inter 1x0 Grêmio

Grêmio 21x0 Flamengo de São Pedro

Brasil-Far 0x2 Grêmio

Grêmio 1x0 Juventude

Semifinal

Brasil-Far 0x0 Grêmio

Grêmio 1x0 Brasil-Far

Final

Juventude 0x3 Grêmio

Grêmio 2x1 Juventude