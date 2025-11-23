Como foi a campanha do Grêmio até o título do Gauchão Feminino

As Mosqueteiras são hexacampeãs gaúchas. O título veio neste domingo (23), após a nova vitória sobre o Juventude, desta vez por 2 a 1, na Arena, em Porto Alegre — na ida, o Grêmio já havia triunfado por 3 a 0.
Desde a retomada do departamento, este é o quarto título (2018, 2022, 2024 e 2025). Antes, na primeira vez que o clube investiu no futebol feminino, já haviam sido duas conquistas (2000 e 20001).
A campanha até o hexa contou com 12 jogos. Foram nove vitórias, dois empates e uma derrota, com 80,56% de aproveitamento.
As Mosqueteiras também marcaram 45 gols e sofreram quatro. Com isso, tiveram o melhor ataque e a defesa menos vazada do Gauchão.
A artilheira da equipe foi a atacante Giovaninha, com 11 gols. Enquanto a lateral Dani Barão e a volante Daniela Montoya foram as líderes de assistências, com cinco passes para gol cada.
Zero Hora destaca alguns números da campanha tricolor no Gauchão. Confira abaixo.
Campanha do Grêmio
- 12 jogos
- 9 vitórias
- 2 empates
- 1 derrota
- 45 gols marcados
- 4 gols sofridos
Todos os jogos do Grêmio
Primeira fase
- Juventude 1x1 Grêmio
- Grêmio 4x0 Brasil-Far
- Flamengo de São Pedro 0x6 Grêmio
- Grêmio 4x1 Inter
- Inter 1x0 Grêmio
- Grêmio 21x0 Flamengo de São Pedro
- Brasil-Far 0x2 Grêmio
- Grêmio 1x0 Juventude
Semifinal
- Brasil-Far 0x0 Grêmio
- Grêmio 1x0 Brasil-Far
Final
- Juventude 0x3 Grêmio
- Grêmio 2x1 Juventude
