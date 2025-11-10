Como foi a campanha do Grêmio até a final do Gauchão Feminino 

As Mosqueteiras disputarão, pela nona temporada consecutiva, a final do Gauchão Feminino. Desde que o departamento foi reativado, o Grêmio sempre esteve entre os dois melhores e já subiu no lugar mais alto do pódio três vezes. Agora, luta pelo tetra diante do Juventude.
Ao longo desta edição do Estadual, o Tricolor já entrou em campo 10 vezes. São sete vitórias, dois empates e uma derrota, com 77% de aproveitamento. Na semifinal, o Grêmio passou pelo Brasil-Far, após a vitória por 1 a 0 na Arena.
As Mosqueteiras também marcaram 40 gols e sofreram três. Com isso, têm o melhor ataque e a defesa menos vazada do Gauchão.
A artilheira da equipe é a atacante Giovaninha, com oito gols. Enquanto a lateral Dani Barão, com cinco passes para gol, é a líder de assistências do Grêmio.
Zero Hora destaca alguns números da campanha tricolor no Gauchão. Confira abaixo.
Campanha do Grêmio
- 10 jogos
- 7 vitórias
- 2 empates
- 1 derrota
- 40 gols marcados
- 3 gols sofridos
- 77% de aproveitamento
Atletas com mais jogos
- 9 jogos: Raissa, Dani Barão, Tayla, Giovaninha, Valéria Paula e Shashá
- 8 jogos: Amanda Brunner, Camila Pini, Kika Moreno e Gisele
- 7 jogos: Karol Arcanjo, Bia Santos e Yamila Rodríguez
Artilheiras
- 8 gols: Giovaninha
- 6 gols: Valéria Paula
- 5 gols: Drika
Líderes de assistências
- 5 assistências: Dani Barão
- 4 assistências: Daniela Montoya, Kika Moreno e Yamila Rodríguez
- 3 assistências: Camila Pini
Atletas com mais participações em gols
- 10 participações: Giovaninha
- 6 participações: Camila Pini, Drika, Valéria Paula e Yamila Rodríguez
- 5 participações: Kika Moreno