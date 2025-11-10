Como foi a campanha do Grêmio até a final do Gauchão Feminino 

Grêmio venceu o Brasil-Far, na Arena, para avançar à final. Vini Saraiva / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras disputarão, pela nona temporada consecutiva, a final do Gauchão Feminino. Desde que o departamento foi reativado, o Grêmio sempre esteve entre os dois melhores e já subiu no lugar mais alto do pódio três vezes. Agora, luta pelo tetra diante do Juventude.

Ao longo desta edição do Estadual, o Tricolor já entrou em campo 10 vezes. São sete vitórias, dois empates e uma derrota, com 77% de aproveitamento. Na semifinal, o Grêmio passou pelo Brasil-Far, após a vitória por 1 a 0 na Arena.

As Mosqueteiras também marcaram 40 gols e sofreram três. Com isso, têm o melhor ataque e a defesa menos vazada do Gauchão.

A artilheira da equipe é a atacante Giovaninha, com oito gols. Enquanto a lateral Dani Barão, com cinco passes para gol, é a líder de assistências do Grêmio.

Zero Hora destaca alguns números da campanha tricolor no Gauchão. Confira abaixo.

Campanha do Grêmio

10 jogos

7 vitórias

2 empates

1 derrota

40 gols marcados

3 gols sofridos

77% de aproveitamento

Atletas com mais jogos

9 jogos : Raissa, Dani Barão, Tayla, Giovaninha, Valéria Paula e Shashá

: Raissa, Dani Barão, Tayla, Giovaninha, Valéria Paula e Shashá 8 jogos : Amanda Brunner, Camila Pini, Kika Moreno e Gisele

: Amanda Brunner, Camila Pini, Kika Moreno e Gisele 7 jogos: Karol Arcanjo, Bia Santos e Yamila Rodríguez

Artilheiras

8 gols: Giovaninha

Giovaninha 6 gols: Valéria Paula

Valéria Paula 5 gols: Drika

Líderes de assistências

5 assistências : Dani Barão

: Dani Barão 4 assistências : Daniela Montoya, Kika Moreno e Yamila Rodríguez

: Daniela Montoya, Kika Moreno e Yamila Rodríguez 3 assistências: Camila Pini

Atletas com mais participações em gols