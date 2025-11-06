Como era o mundo quando o Juventude foi campeão do Gauchão Feminino pela primeira vez

Juventude Porthus Junior / Agencia RBS

As Esmeraldas foram campeãs do Gauchão Feminino, pela primeira vez, em 18 de dezembro de 2004. Na ocasião, venceram a Duda/Lazio por 5 a 2 no agregado.

Aquele ano ficou marcado pela criação das redes sociais "Orkut" e "Facebook", nos primeiros meses do ano. Além disso, em março, houve o "Furacão Catarina" — a única tempestade já registrada com força de furacão nessa região do Oceano Atlântico.

No âmbito esportivo, o Brasil ganhou cinco medalhas de ouro, duas de prata e três de bronze nos Jogos Olímpicos. Além disso, o jogador espanhol Pablo Gavi e o automobilista brasileiro Gabriel Bortoleto nasceram naquele ano. Assim como a atriz Mel Maia.

Já no entretenimento, houve o lançamento do filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e a exibição do último episódio da série Friends.

A reportagem também destaca o que foi notícia na edição impressa da Zero Hora de 19 de dezembro de 2004 — que também trouxe detalhes do título alviverde no Gauchão Feminino. Confira abaixo.

Miss Beleza Artificial

Concurso de beleza na China foi destaque nas páginas do Jornal Pioneiro. - / Acervo/Jornal Pioneiro

Foi um concurso de beleza lançado na China para escolher a "Miss Beleza Artificial". Ou seja, apenas mulheres com alguma cirurgia plástica poderiam participar.

Santos campeão

Santos campeão do Brasileirão foi destaque nas páginas do Jornal Pioneiro. - / Acervo/Jornal Pioneiro

No mesmo final de semana que o Juventude conquistou o Gauchão Feminino, o Santos faturou o Brasileirão masculino. O Peixe venceu o Vasco, por 2 a 1, para ficar com o título.

Em relação aos gaúchos: o Juventude foi sétimo e o Inter foi oitavo (ambos se classificaram à Sul-Americana). Enquanto o Grêmio caiu para a Série B.

Novidade sobre medicamento

Proibição de medicamentos sem receita foi destaque nas páginas do Jornal Pioneiro. - / Acervo/Jornal Pioneiro

Naquele momento, os comprimidos de "Neosaldina, Novalgina e todos os medicamentos que contenham no seu princípio ativo a substância dipirona" só poderiam ser comprados com a apresentação da receita médica. Atualmente, porém, está liberada a compra e o uso desses remédios.

Maior artilheiro

Coração Volante artilheiro foi destaque nas páginas do Jornal Pioneiro. - / Acervo/Jornal Pioneiro