Como era o mundo quando o Grêmio foi campeão do Gauchão Feminino pela primeira vez

Grêmio conquistou o Gauchão Feminino de 2000. Acervo do Museu do Grêmio / Fotógrafo desconhecido

As Mosqueteiras conquistaram o Gauchão Feminino, pela primeira vez, em 10 de dezembro de 2000. Na ocasião, venceram o Inter por 2 a 0 para ficar com o título.

Aquele ano ficou marcado por avanços tecnológicos, como o lançamento do sistema operacional Windows 2000 e do Playstation 2. Ambos aconteceram nos primeiros meses do ano.

No âmbito esportivo, o Corinthians também conquistou o Mundial de Clubes. Além disso, os jogadores Phil Foden (inglês) e Paulinho (brasileiro) nasceram naquele ano. Assim como a atriz Larissa Manoela.

Já no aspecto eleitoral, 2000 foi ano de eleições municipais em todo o Brasil. Enquanto, nos Estados Unidos, George Bush foi eleito presidente do país.

A reportagem também destaca o que foi notícia na edição impressa da Zero Hora de 11 de dezembro de 2000 — que também trouxe detalhes do título gremista no Gauchão Feminino. Confira abaixo.

Reynaldo Gianecchini em Santa Rosa

Gianecchini era destaque nas páginas da Zero Hora. - / Acervo/Zero Hora

Nas telinhas interpretando o "Edu" na novela "Laços de Família", Reynaldo Gianecchini esteve no RS naquele final de semana. O ator participou de um desfile em Santa Rosa.

As páginas da Zero Hora destacavam que "o ator fez poucas exigências – duas toalhas brancas, três maçãs, água mineral e canapés".

Pinto Bandeira investindo em telefonia

Pinto Bandeira era destaque nas páginas da Zero Hora. - / Acervo/Zero Hora

A Zero Hora informava que cerca de 400 moradores de Pinto Bandeira passariam a receber telefonia direta em suas residências. Para além disso, as outras prioridades da prefeitura seriam "a contratação de um médico para atender no posto de saúde e a recuperação das escolas municipais".

Renúncia em Israel

Renúncia de Barak era destaque nas páginas da Zero Hora. - / Acervo/Zero Hora

Ehud Barak havia renunciado ao cargo de primeiro-ministro de Israel durante o final de semana. À época, a ZH também destacou que Barak estava "na linha de fogo dos críticos desde o início da onda de violência entre israelenses e palestinos, que, em dois meses e meio, já deixou mais de 300 mortos na região".

Natal Luz

Natal Luz era destaque nas páginas da Zero Hora. - / Acervo/Zero Hora

Como de costume, a festa na Serra Gaúcha também ganhou destaque nas páginas da Zero Hora. Naquele final de semana, os turistas tomaram as ruas de Gramado para acompanhar o evento natalino.