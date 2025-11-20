Chelsea x Barcelona hoje: onde assistir ao vivo, placar e escalações pela Champions League Feminina

O confronto entre Chelsea x Barcelona, válido pela 4ª rodada da Champions League Feminina, será às 17h desta quinta-feira (20). A partida ocorre no Stamford Bridge, em Londres.
Escalações para Chelsea x Barcelona
Chelsea: Hampton; Bronze, Charles, Bjorn e Bright; Macário, Baltimore e Cuthbert; Kaneryd, Nusken e Ramirez. Treinadora: Sonia Bompastor.
Barcelona: Font; Cámara, Paredes, Aleixandri e Brugts; Guijarro, Putellas e Bonmatí; Pina, Hansen e Pajor. Treinador: Pere Romeu.
Arbitragem para Chelsea x Barcelona
Tess Olofsson (SWE), auxiliada por Almira Spahić (SWE) e Monica Lokkeberg (NOR). VAR: Katrin Rafalski (GER)
Onde assistir a Chelsea x Barcelona
- A Disney+ a transmissão.