Champions League Feminina: veja os resultados dos jogos desta quarta-feira

Jogadoras do Wolfsburg celebram a vitória sobre o Man United. RONNY HARTMANN / AFP

A quarta-feira (19) foi de Champions League Feminina. Cinco jogos da quarta rodada da competição foram realizados nesta tarde na Europa.

Primeiro, em casa, o Wolfsburg fez 5 a 2 no Man United. Depois, Juventus e Lyon ficaram no empate em 3 a 3.

O Arsenal bateu o Real Madrid, por 2 a 1. Já o Paris FC ganhou do Benfica por 2 a 0. Por fim, o Valerenga e o St. Polten também ficaram no empate, em 2 a 2. Veja todos os jogos da rodada.

Outras três partidas desta rodada ocorrem na quinta-feira (20), todos às 17h: Paris Saint-German x Bayern, Oud-Heverlee Leuven x Roma e Chelsea x Barcelona.

Confira a classificação da Champions Feminina: