CBF divulga calendário do futebol feminino para 2026; veja as datas

A CBF divulgou, na tarde desta segunda-feira (24), o calendário do futebol feminino visando a próxima temporada. Grêmio, Inter, Juventude e Brasil-Far disputarão as competições nacionais em 2026.
O torneio que abre o calendário será a Supercopa, em 8 de fevereiro, com as participações de Corinthians (campeão do Brasileirão) e Palmeiras (campeão da Copa do Brasil). O vencedor levará R$ 1 milhão, enquanto o vice ficará com R$ 600 mil.
O Brasileirão A-1, que terá as participações de Grêmio, Inter e Juventude, se inicia em 15 de fevereiro. Enquanto a Série A-3, que contará com o Brasil-Far, começa em 21 de março.
Os times gaúchos ainda estarão em campo pela Copa do Brasil, que se inicia em 22 de abril. Para além disso, a dupla Gre-Nal também participará dos Brasileiros de base (veja abaixo as datas).
Novidades importantes
A CBF também informou que, no próximo ano, a data Fifa será respeitada nas disputas de Série A-1, Série A-2, Copa do Brasil e Supercopa.
Além disso, todas as partidas de Brasileirão A-1, Copa do Brasil e Brasileirão de base (sub-20 e sub-17) serão transmitidas em imagens pela entidade. O mesmo ocorre em quartas, semis e final das Séries A-2 e A-3.
A CBF também ofertará uma ferramenta de análise de desempenho para todos os times participantes da Série A-1. E as atletas lactantes terão permissão para viajar com os filhos, com os custos pagos pela entidade.
Por fim, a partir de 2027 será exigido que todas as atletas da elite tenham contratos profissionais.
Calendário do futebol feminino em 2026
Supercopa - 8/2
- jogo único
- Corinthians x Palmeiras
- mando de campo será definido em conjunto com os clubes
- campeão do Brasileirão (Corinthians)
- campeão da Copa do Brasil (Palmeiras)
- premiação: R$ 1 milhão (campeão); R$ 600 mil (vice)
Brasileirão A-1 - 15/2 a 4/10
- manutenção do formato atual
- 18 clubes participantes (eram 16)
- 134 para 167 partidas
- 21 datas para 23 datas
- datas básicas: domingos e quartas
- distribui duas vagas para Libertadores (campeão e vice)
- todos os clubes participantes têm vaga na Copa do Brasil
- premiação: R$ 2 milhões (campeão); R$ 1 milhão (vice)
- cota: R$ 720 mil para todos os 18 clubes
- partidas da primeira escolha com transmissão nacional serão contempladas com R$ 20 mil por jogo
Brasileirão A-2 - 14/3 a 19/9
- 16 clubes participantes
- alteração do formato: grupo único e turno único na 1ª fase
- os oitos melhores se classificam para os mata-matas (mesmo formato da Série A-1)
- 70 para 134 partidas
- 13 datas para 21 datas
- datas básicas: sábados e quartas
- 4 times sobem para a Série A-1
- todos os clubes participantes têm vaga na Copa do Brasil
- cota: R$ 360 mil para cada um dos 16 participantes
Brasileirão A-3 - 21/3 a 5/9
- alteração de formato: turno e returno na 1ª fase
- 32 clubes distribuídos em oito grupos
- 78 para 126 partidas
- 11 datas para 14 datas
- datas básicas: sábado
- 4 times sobem para a Série A-2
- todos os clubes participantes têm vaga na Copa do Brasil
- cota: R$ 120 mil para cada um dos 32 participantes
Copa do Brasil - 22/4 a 15/11
- 66 clubes participantes
- alteração de formato: quartas, semis e final em partidas de ida e volta
- Times da Série A-3: entram na primeira fase
- Times da Série A-2: entram na segunda fase
- Times da Série A-1: entram na terceira fase
- 64 para 72 partidas
- 8 para 11 datas
- datas básicas: quintas e domingos
- sorteio definem os confrontos e os mandos (sempre em pote único)
- todas as cotas serão dobradas em relação a 2025
Brasileirão sub-20 - 8/3 a 28/5*
- 24 clubes participantes distribuídos em seis grupos
- alteração de formato: final em jogos de ida e volta
- 11 datas 12 datas
- datas básicas: quintas e domingos
- cotas: serão reajustadas em 10%
*Copa do Mundo da categoria ocorre em setembro
Brasileirão sub-17 - 30/5 a 29/8*
- 24 clubes distribuídos em seis grupos
- alteração de formato: final em jogos de ida e volta
- 11 datas 12 datas
- 85 para 86 partidas
- datas básicas: sábados
- cotas: serão reajustadas em 10%
*Sul-Americano da categoria ocorre em abril;
*Copa do Mundo da categoria ocorre em outubro;
Liga de Desenvolvimento sub-16 - 23/3 a 29/3
- 8 clubes distribuídos em dois grupos
- manutenção do formato
- 20 partidas
- 5 datas
- realizado em sede único
- o campeão se classifica para Conmebol Fiesta Evolution (equiparada à Libertadores da categoria)
Liga de Desenvolvimento sub-14 - 23/3 a 29/3
- 8 clubes distribuídos em dois grupos
- manutenção do formato
- 20 partidas
- 5 datas
- realizado em sede único
- o campeão se classifica para Conmebol Fiesta Evolution (equiparada à Libertadores da categoria)