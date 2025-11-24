CBF divulga calendário do futebol feminino para 2026; veja as datas

Calendário do futebol feminino foi divulgado nesta segunda. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

A CBF divulgou, na tarde desta segunda-feira (24), o calendário do futebol feminino visando a próxima temporada. Grêmio, Inter, Juventude e Brasil-Far disputarão as competições nacionais em 2026.

O torneio que abre o calendário será a Supercopa, em 8 de fevereiro, com as participações de Corinthians (campeão do Brasileirão) e Palmeiras (campeão da Copa do Brasil). O vencedor levará R$ 1 milhão, enquanto o vice ficará com R$ 600 mil.

O Brasileirão A-1, que terá as participações de Grêmio, Inter e Juventude, se inicia em 15 de fevereiro. Enquanto a Série A-3, que contará com o Brasil-Far, começa em 21 de março.

Os times gaúchos ainda estarão em campo pela Copa do Brasil, que se inicia em 22 de abril. Para além disso, a dupla Gre-Nal também participará dos Brasileiros de base (veja abaixo as datas).

Novidades importantes

A CBF também informou que, no próximo ano, a data Fifa será respeitada nas disputas de Série A-1, Série A-2, Copa do Brasil e Supercopa.

Além disso, todas as partidas de Brasileirão A-1, Copa do Brasil e Brasileirão de base (sub-20 e sub-17) serão transmitidas em imagens pela entidade. O mesmo ocorre em quartas, semis e final das Séries A-2 e A-3.

A CBF também ofertará uma ferramenta de análise de desempenho para todos os times participantes da Série A-1. E as atletas lactantes terão permissão para viajar com os filhos, com os custos pagos pela entidade.

Por fim, a partir de 2027 será exigido que todas as atletas da elite tenham contratos profissionais.

Calendário do futebol feminino em 2026

Supercopa - 8/2

jogo único

Corinthians x Palmeiras

mando de campo será definido em conjunto com os clubes

campeão do Brasileirão (Corinthians)

campeão da Copa do Brasil (Palmeiras)

premiação: R$ 1 milhão (campeão); R$ 600 mil (vice)

Brasileirão A-1 - 15/2 a 4/10

manutenção do formato atual

18 clubes participantes (eram 16)

134 para 167 partidas

21 datas para 23 datas

datas básicas: domingos e quartas

distribui duas vagas para Libertadores (campeão e vice)

todos os clubes participantes têm vaga na Copa do Brasil

premiação: R$ 2 milhões (campeão); R$ 1 milhão (vice)

cota: R$ 720 mil para todos os 18 clubes

partidas da primeira escolha com transmissão nacional serão contempladas com R$ 20 mil por jogo

Brasileirão A-2 - 14/3 a 19/9

16 clubes participantes

alteração do formato: grupo único e turno único na 1ª fase

os oitos melhores se classificam para os mata-matas (mesmo formato da Série A-1)

70 para 134 partidas

13 datas para 21 datas

datas básicas: sábados e quartas

4 times sobem para a Série A-1

todos os clubes participantes têm vaga na Copa do Brasil

cota: R$ 360 mil para cada um dos 16 participantes

Brasileirão A-3 - 21/3 a 5/9

alteração de formato: turno e returno na 1ª fase

32 clubes distribuídos em oito grupos

distribuídos em oito grupos 78 para 126 partidas

11 datas para 14 datas

datas básicas: sábado

4 times sobem para a Série A-2

todos os clubes participantes têm vaga na Copa do Brasil

cota: R$ 120 mil para cada um dos 32 participantes

Copa do Brasil - 22/4 a 15/11

66 clubes participantes

alteração de formato: quartas, semis e final em partidas de ida e volta

Times da Série A-3: entram na primeira fase

Times da Série A-2: entram na segunda fase

Times da Série A-1: entram na terceira fase

64 para 72 partidas

8 para 11 datas

datas básicas: quintas e domingos

sorteio definem os confrontos e os mandos (sempre em pote único)

todas as cotas serão dobradas em relação a 2025

Brasileirão sub-20 - 8/3 a 28/5*

24 clubes participantes distribuídos em seis grupos

alteração de formato: final em jogos de ida e volta

11 datas 12 datas

datas básicas: quintas e domingos

cotas: serão reajustadas em 10%

*Copa do Mundo da categoria ocorre em setembro

Brasileirão sub-17 - 30/5 a 29/8*

24 clubes distribuídos em seis grupos

alteração de formato: final em jogos de ida e volta

11 datas 12 datas

85 para 86 partidas

datas básicas: sábados

cotas: serão reajustadas em 10%

*Sul-Americano da categoria ocorre em abril;

*Copa do Mundo da categoria ocorre em outubro;

Liga de Desenvolvimento sub-16 - 23/3 a 29/3

8 clubes distribuídos em dois grupos

manutenção do formato

20 partidas

5 datas

realizado em sede único

o campeão se classifica para Conmebol Fiesta Evolution (equiparada à Libertadores da categoria)

Liga de Desenvolvimento sub-14 - 23/3 a 29/3