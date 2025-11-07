CBF anuncia amistosos da Seleção Feminina contra Portugal e Noruega; veja as datas

A CBF anunciou, na tarde desta sexta-feira (7), os próximos amistosos da Seleção Brasileira Feminina. Os testes ocorrem na última data Fifa da temporada, entre 24 de novembro e 2 de dezembro.
O primeiro jogo será diante da Noruega, em 28 de novembro, às 15h. Este confronto será no Estádio Municipal de La Linea, em Marbella, na Espanha.
Depois, em 2 de dezembro, o Brasil enfrentará Portugal. A partida ocorre no Estádio Municipal de Aveiro, em solo português, a partir das 16h45min.
Na temporada, já foram 13 amistosos realizados pela Seleção Brasileira. Até então, são nove vitórias, duas derrotas e dois empates. Todos os testes são preparatórios para a Copa do Mundo de 2027, que ocorre no Brasil.