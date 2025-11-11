Capitã do Grêmio projeta decisão do Gauchão Feminino e convoca a torcida: "Vamos com tudo"

Tayla, zagueira e capitã do Grêmio, em preparação para a final do Gauchão. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio se prepara para a disputa de mais uma final do Gauchão Feminino. Pela nona temporada consecutiva, o Tricolor está entre os dois melhores do Estado.

A diferença é que, desta vez, o adversário da decisão não será o Inter. Pela primeira vez em nove anos, as Mosqueteiras disputarão o título com o Juventude.

— Fiquei feliz com essa final contra o Juventude. É uma equipe que, desde que estou aqui no Rio Grande do Sul, é mais competitiva, mais organizada. Acho que isso contribui muito com o futebol feminino aqui do estado — afirmou a zagueira Tayla, capitã do Grêmio, em entrevista ao podcast Resenha das Gurias.

Grêmio e Juventude abrem a disputa neste domingo (16), às 15h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida de volta, com mando tricolor, será na Arena, em 23 de novembro.

— Ficamos muito felizes em termos a oportunidade de jogar na Arena. É uma energia que não dá para você descrever. O ambiente é muito diferente, e convocamos a torcida também, porque vamos com tudo — ressaltou a capitã.

Mirando a taça

O título também representaria um alento às Mosqueteiras após uma temporada abaixo das expectativas. Depois de ser eliminado na primeira fase do Brasileirão e na terceira etapa da Copa do Brasil, o clube almeja dar uma alegria ao torcedor.

— Infelizmente, não tivemos um bom desempenho no Campeonato Brasileiro. Performamos bem na Ladies Cup, contra o Palmeiras, mas não foi o que a gente esperava. Esperamos sempre o melhor em todas as competições que a gente disputa. E agora temos a oportunidade de conquistar essa taça, e isso faz muita diferença para nós e para o torcedor, para que o ano não seja uma frustração — disse Tayla.

A zagueira chegou ao Tricolor na última temporada, e sagrou-se campeã estadual. Agora, luta pelo bicampeonato gaúcho — que também será o primeiro seguido do Grêmio desde a retomada do departamento, em 2017.

Assista a entrevista na íntegra