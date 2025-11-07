A seleção brasileira feminina enfrenta o México no próximo sábado (8), às 12h30min, no Estádio Olímpico de Rabat, em Rabat, no Marrocos. O duelo vale o terceiro lugar da Copa do Mundo Feminina sub-17. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Brasil x México
Brasil: Morganti; Allyne, Marina e Dulce Maria; Julia Pereira, Pepê, Kaylane, Julia Faria; Evelin, Maria e Gi Iseppe (Ravenna). Técnica: Rilany Silva.
México: Murrieta; Martínez, Ibarra, Villalpando e Alvarado; Barajas, Sanchez e Reyes; Miyazato, Stack e Solis Diaz. Técnico: Miguel Gamero.
Arbitragem para Brasil x México
- Ainda não divulgada pela Fifa.
Onde assistir a Brasil x México
- A CazéTV anuncia a transmissão.
Como chegam Brasil x México
Brasil
A seleção brasileira acumula duas vitórias, duas derrotas e dois empates na competição. Na primeira fase, foi vice-líder do Grupo A e, depois, eliminou a China nas oitavas de final e o Canadá nas quartas. Nas semis, porém, acabou derrotada pela Coreia do Norte, por 2 a 0.
Agora, a equipe de Rilany Silva busca um bronze que seria inédito para o Brasil. De toda forma, a campanha já foi histórica. Afinal, a seleção nunca havia chegado às semifinais do Mundial.
México
A seleção mexicana têm três vitórias, um empate e duas derrotas na competição. Na fase inicial, foi vice-líder do Grupo B e, depois, eliminou Paraguai e Itália nos mata-matas. Nas semifinais, acabou derrotada pela Holanda, por 1 a 0.
O México busca voltar ao pódio após sete anos. Em 2018, já havia sido vice-campeão da Copa do Mundo Feminina sub-17.