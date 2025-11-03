A seleção brasileira feminina enfrenta a Coreia do Norte na quarta-feira (5), às 12h30min, no Estádio Olímpico de Rabat, em Rabat. O duelo é válido pelas semifinais da Copa do Mundo sub-17. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Brasil x Coreia do Norte
Brasil: Morganti; Allyne, Marina e Julia Pereira; Andreyna, Julia Faria, Evelin e Kaylane; Dulce Maria, Maria e Gi Iseppe. Técnica: Rilany Silva.
Coreia do Norte: Kim Son Gyong; Yun Jin, Ri Jin, Ryu Jin e Kim Su; Ri Ui Gyong, Chong Gum, Kyong Im e Rye Yong; Jong Hyang e Wom Sim. Técnico: Song Jin.
Arbitragem para Brasil x Coreia do Norte
- Ainda não divulgado pela Fifa.
Onde assistir a Brasil x Coreia do Norte
- A CazéTV anuncia a transmissão.
Como chegam Brasil x Coreia do Norte
Brasil
A seleção brasileira acumula duas vitórias, uma derrota e dois empates na competição. Na primeira fase, foi vice-líder do Grupo A e, depois, eliminou a China nas oitavas de final e o Canadá nas quartas. A equipe de Rilany Silva também marcou 13 gols e sofreu quatro.
Coreia do Norte
As norte-coreanas estão com 100% de aproveitamento na competição. Na fase inicial, foram as líderes do Grupo B e, depois, passaram por Marrocos nas oitavas e Japão nas quartas. Até então, são 20 gols marcados e três sofridos.
Fórmula de disputa da Copa do Mundo sub-17
A competição ocorre de 17 de outubro a 8 de novembro, no Marrocos. Na fase inicial, as seleções foram divididas em seis chaves, com quatro times em cada. O Brasil está no Grupo A, junto de Marrocos, Costa Rica e Itália.
Na fase inicial, as seleções se enfrentam dentro das chaves, em turno único. Ao término das três rodadas, os dois melhores de cada grupo mais os quatro melhores terceiros colocados avançam às oitavas de final.