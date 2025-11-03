Brasil x Coreia do Norte: tudo sobre o jogo das semifinais da Copa do Mundo Feminina sub-17. - / Arte GZH

A seleção brasileira feminina enfrenta a Coreia do Norte na quarta-feira (5), às 12h30min, no Estádio Olímpico de Rabat, em Rabat. O duelo é válido pelas semifinais da Copa do Mundo sub-17. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Brasil x Coreia do Norte

Brasil: Morganti; Allyne, Marina e Julia Pereira; Andreyna, Julia Faria, Evelin e Kaylane; Dulce Maria, Maria e Gi Iseppe. Técnica: Rilany Silva.

Coreia do Norte: Kim Son Gyong; Yun Jin, Ri Jin, Ryu Jin e Kim Su; Ri Ui Gyong, Chong Gum, Kyong Im e Rye Yong; Jong Hyang e Wom Sim. Técnico: Song Jin.

Arbitragem para Brasil x Coreia do Norte

Ainda não divulgado pela Fifa.

Onde assistir a Brasil x Coreia do Norte

A CazéTV anuncia a transmissão.

Como chegam Brasil x Coreia do Norte

Brasil

A seleção brasileira acumula duas vitórias, uma derrota e dois empates na competição. Na primeira fase, foi vice-líder do Grupo A e, depois, eliminou a China nas oitavas de final e o Canadá nas quartas. A equipe de Rilany Silva também marcou 13 gols e sofreu quatro.

Coreia do Norte

As norte-coreanas estão com 100% de aproveitamento na competição. Na fase inicial, foram as líderes do Grupo B e, depois, passaram por Marrocos nas oitavas e Japão nas quartas. Até então, são 20 gols marcados e três sofridos.

Fórmula de disputa da Copa do Mundo sub-17

A competição ocorre de 17 de outubro a 8 de novembro, no Marrocos. Na fase inicial, as seleções foram divididas em seis chaves, com quatro times em cada. O Brasil está no Grupo A, junto de Marrocos, Costa Rica e Itália.