Brasil perde para Noruega em penúltimo amistoso de 2025

Após nove jogos, a Seleção voltou a perder uma partida preparatória para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Na tarde desta sexta-feira (28), o Brasil foi superado pela Noruega, por 3 a 1, no Estádio Municipal de La Linea, na Espanha.
O penúltimo teste da temporada teve dois gols de Gaupset e um de Hegerberg para as vencedoras. Enquanto Mariza descontou para a equipe de Arthur Elias.
Agora, o Brasil se prepara para enfrentar Portugal no último amistoso da temporada. O jogo ocorre na próxima terça-feira (2), às 16h45min, em Lisboa.
O jogo
A Noruega pressionou o Brasil em busca do primeiro gol, e não demorou a conseguir. Aos 10 minutos, Engen partiu em contra-ataque e serviu Gaupset, que encontrou espaço às costas de Tarciane para bater no cantinho esquerdo de Lorena e abrir o placar.
A Seleção Brasileira encontrava muita dificuldade para dar uma resposta e só conseguiu produzir uma jogada trabalhada aos 30 minutos, com Luany. Mesmo assim, a finalização não exigiu grandes esforços de Fiskerstrand.
A equipe de Arthur Elias voltou a assustar aos 38. Bia Zaneratto finalizou rasteiro e exigiu que a goleira norueguesa desse rebote, mas conseguisse se recuperar antes que Gabi Portilho aparecesse para empurrar às redes.
Antes da etapa final se encerrar, o Brasil buscou a igualdade no placar. Após escanteio cobrado por Angelina, Mariza cabeceou e venceu a goleira Fiskerstrand para empatar o jogo, aos 43.
O segundo tempo começou com o Brasil quase buscando a virada, logo no minuto inicial, através de jogada de Ludmila. Mas quem balançou as redes foi a Noruega. Aos sete, Gaupset recebeu, sozinha na área, e bateu de primeira para desempatar o marcador.
Atrás no placar, o Brasil parecia afogado para buscar os gols. E aí, desperdiçava as oportunidades. Foi assim que não soube aproveitar as chances de Ludmila, Luany e Ary Borges.
A situação ficou pior aos 21 minutos, quando Yayá puxou a camisa de Stölen Godö dentro da área e a árbitra assinalou pênalti. Hegerberg cobrou no cantinho direito, sem chance para Lorena, e ampliou o placar a favor da Noruega.
A partir de então, mesmo com as mudanças de Arthur Elias, o Brasil não conseguia esboçar uma melhora. Mesmo pressionando, as chances eram inofensivas e a Seleção teve de se conformar com a derrota.
AMISTOSO FEMININO
Data Fifa — 28/11/2025
Noruega (3)
Fiskerstrand; Tuva Hansen (Woldvik, INT), Engen, Harviken e Blakstad; Naalsund, Kielland, Maanum (Stölen Godö, 19'/2ºT) e Gaupset (Saevik, 26'/2ºT); Graham Hansen (Jensen, 26'/2ºT) e Hegerberg. Técnica: Gemma Grainger.
Brasil (1)
Lorena; Isa Haas (Thais Ferreira,40'/2ºT) , Tarciane e Mariza; Bruninha (Fê Palermo, 20'/2ºT), Angelina (Yayá, 20'/2ºT), Ary Borges e Isabela (Tainá Maranhão, 20'/2ºT); Luany, Gabi Portilho (Ludmila, INT) e Bia Zaneratto (Gabi Zanotti, 20'/2ºT). Técnico: Arthur Elias.
GOLS: Gaupset (N), aos 10, e Mariza (B), aos 43, do primeiro tempo; Gaupset (N), aos 7, e Hegerberg (N), aos 21, do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS: Isabela, Yayá, Mariza e Ary Borges (B); Hegerberg (N);
ARBITRAGEM: Frederikke Sokjaer (DIN), auxiliada por Sidsel Dall (DIN) e Heini Hyvönen (FIN).
LOCAL: Estádio Municipal de La Linea, na Espanha.