Brasil perde para a Coreia do Norte e disputará terceiro lugar na Copa do Mundo Feminina sub-17

Kaylane não conseguiu ajudar o Brasil a chegar na final do Mundial. Fabio Souza / CBF

A histórica campanha da seleção brasileira feminina sub-17 na Copa do Mundo da categoria teve um revés nesta quarta-feira (5). Com uma jogadora a menos desde o fim do primeiro tempo, a equipe perdeu para a Coreia do Norte por 2 a 0 e foi eliminada nas semifinais da competição no Marrocos.

Agora, o Brasil aguarda a perdedora do confronto entre Holanda e México na outra semifinal. A partida é ainda nesta quarta, às 16h. A decisão do terceiro lugar será no sábado (8), às 12h30min (horário de Brasília). Foi a primeira vez que as brasileiras chegaram a essa fase da competição na história.

A chance do primeiro título mundial sub-17 foi estragada pelos dois gols de Jong Hyang Yu, camisa 10 das norte-coreanas. Ela marcou de pênalti no primeiro tempo e em falha da defesa do Brasil no segundo.

E o jogo?

A técnica Rilany fez apenas uma troca em relação ao time que eliminou o Canadá nas quartas de final. A meia Pepe, do Corinthians, entrou no lugar de Dulce Maria, também do clube paulista.

A primeira chegada foi brasileira aos cinco minutos. Maria, jogadora do Grêmio, cruzou para o meio da área e Kaylane bateu, de chapa. A bola desviou e saiu rente à trave.

Aos 15, uma baixa para a treinadora da seleção sub-17. Gi Iseppe, autora de três gols no Mundial, sentiu uma lesão e teve que deixar o gramado. Dulce Maria foi a escolhida para entrar na semifinal.

Um dos grandes nomes do Brasil na competição é Ana Morganti. A camisa 1 voltou a aparecer aos 26. A atacante norte-coreana bateu cruzado e a mandou com a ponta dos dedos pela linha de fundo.

A Coreia do Norte errou na saída de bola. Maria roubou e avançou até a entrada da área. No entanto, chutou fraco para a defesa da goleira Kim.

A resposta das asiáticas não demorou a aparecer. Na bola alçada, Ri tocou de cabeça e Morganti fez mais uma grande defesa.

Aos 37, Andreyna, para salvar em cima da linha, botou a mão na bola em chute de Yu. A juíza não deu o pênalti no campo. O técnico Jin Song Pak desafiou e pediu o auxílio do VAR. Alyssa Pennington, dos Estados Unidos, reviu o lance, assinalou a penalidade e expulsou a camisa 5 do Brasil.

Na cobrança, Jong Hyang Yu deslocou Morganti e bateu no canto contrário, botando as norte-coreanas na frente — 1 a 0.

A goleira, mais uma vez, salvou as brasileiras. Ri bateu no canto, mas a camisa 1 do Brasil fez um milagre, mandando a bola para escanteio.

No intervalo, Rilany colocou Ravenna e Hellena nos lugares de Allyne e Júlia Pereira.

As mudanças, no entanto, surtiram pouco efeito. Aos cinco, Dulce Maria cortou mal da área, a bola sobrou para Jong Hyang Yu quase na marca do pênalti. A camisa 10 norte-coreana ajeitou e bateu no canto de Ana Morganti — 2 a 0.

Com uma jogadora a menos, a partida virou praticamente um ataque contra defesa. As brasileiras tentavam aproveitar as chances para alçarem as bolas na área, mas sem sucesso. As norte-coreanas, por outro lado, exploravam os contra-ataques às costas da desfalcada defesa do Brasil.