Brasil faz campanha histórica e chega às semifinais da Copa do Mundo Feminina sub-17

Brasil está entre os quatro melhores da categoria sub-17. Fabio Souza / CBF/Divulgação

A seleção brasileira feminina está entre as quatro melhores do mundo na categoria sub-17. Pela primeira vez, o Brasil conquistou a classificação às semifinais da Copa do Mundo.

A vitória histórica veio no último sábado (1º), nos pênaltis, após o empate em 0 a 0 com o Canadá — que chegava embalado pelos 100% de aproveitamento. Com o apito final, brilhou (ainda mais) a estrela das jovens brasileiras.

A goleira corintiana Morganti defendeu, com os pés, a cobrança de Mutipula. Enquanto Gabi Push, Gi Iseppe, Kaylane, Pepê e Andreyna foram precisas e converteram todos os cinco pênaltis: 5 a 4 e classificação brasileira.

— O que elas estão construindo é muito incrível. Mentalidade, deixar um legado importante para a modalidade e para as próximas gerações que vão estar na sub-17. Elas estão elevando o nível e quem chegar aqui agora vai ter um desafio enorme, porque a mudança da mentalidade está sendo muito grande, e eu estou muito feliz com esse aspecto — comemorou a técnica Rilany Silva, da seleção brasileira sub-17.

Sequência

Agora, o Brasil se prepara para enfrentar a forte Coreia do Norte nas semifinais. O jogo decisivo ocorre na próxima quarta-feira (5), às 12h30min, no Estádio Olímpico de Rabat, em Rabat, no Marrocos.

Quem vencer, enfrenta Holanda ou México na decisão da Copa do Mundo Feminina sub-17. A final ocorre no sábado.

Campanha