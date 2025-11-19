Atacantes de Grêmio e Juventude disputam artilharia do Gauchão Feminino em partida decisiva

O duelo entre Grêmio e Juventude, no próximo domingo (23), decidirá mais do que o campeão gaúcho. A finalíssima também definirá a artilheira da competição estadual.
As atacantes Dani Ortolan, do Alviverde, e Giovaninha, do Tricolor, estão igualadas na liderança, com 10 gols cada. Agora, terão mais 90 minutos para desempatar a disputa.
Em 2025, as duas também têm seus melhores desempenhos no Estadual. Ex-Grêmio, Dani Ortolan já havia participado da edição de 2022, quando marcou cinco gols em cinco jogos. Giovaninha disputou o Gauchão em 2024, com sete partidas e quatro gols.
Números das atacantes no Gauchão 2025
Dani Ortolan
- 10 jogos
- 9 gols
- 2 assistências
Giovaninha
- 10 jogos
- 9 gols
- 2 assistências
Artilheiras do Gauchão Feminino
- 2024: Isa Padilha (Brasil-Far) e Julieta Morales (Inter) - 10 gols
- 2023: Thalita (Juventude) - 16 gols
- 2022: Cássia (Grêmio) - 9 gols
- 2021: Eudimilla (Grêmio) e Lais Estevam (Grêmio) - 11 gols
- 2020: Byanca Brasil (Inter) - 6 gols
- 2019: Shashá (Inter) - 17 gols
- 2018: Daiane Moretti (Inter) - 16 gols
- 2017: Karina Balestra (Grêmio) - 34 gols