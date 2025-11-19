Atacantes de Grêmio e Juventude disputam artilharia do Gauchão Feminino em partida decisiva

Dani Ortolan (E) e Giovaninha são os destaques de Juventude e Grêmio. Leonardo Bidese/Juventude / Angelo Pieretti/Grêmio

O duelo entre Grêmio e Juventude, no próximo domingo (23), decidirá mais do que o campeão gaúcho. A finalíssima também definirá a artilheira da competição estadual.

As atacantes Dani Ortolan, do Alviverde, e Giovaninha, do Tricolor, estão igualadas na liderança, com 10 gols cada. Agora, terão mais 90 minutos para desempatar a disputa.

Em 2025, as duas também têm seus melhores desempenhos no Estadual. Ex-Grêmio, Dani Ortolan já havia participado da edição de 2022, quando marcou cinco gols em cinco jogos. Giovaninha disputou o Gauchão em 2024, com sete partidas e quatro gols.

Números das atacantes no Gauchão 2025

Dani Ortolan

10 jogos

9 gols

2 assistências

Giovaninha

10 jogos

9 gols

2 assistências

Artilheiras do Gauchão Feminino