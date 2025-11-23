“A torcida merecia muito”: Bia Santos celebra golaço e título do Grêmio no Gauchão Feminino

De fora da área, Bia Santos acertou um chute no ângulo aos 40 minutos do primeiro tempo. André Ávila / Agencia RBS

Autora do golaço que encaminhou o hexacampeonato do Grêmio no Gauchão Feminino, Bia Santos viveu um domingo (23) especial na Arena. A meio-campista acertou um chute de fora da área no ângulo ainda no primeiro tempo, abrindo o placar e marcando seu primeiro gol na temporada.

Ela foi destaque da partida de volta da decisão do Estadual que terminou com vitória gremista por 2 a 1. O segundo gol das Mosqueteiras foi marcado pela artilheira Giovaninha, de pênalti.

Após a partida, em êxtase, mas com leveza, Bia detalhou que a equipe vinha treinando jogadas parecidas com a de seu gol.

— No treino a gente faz bola parada, sobra uma bola ali e a gente chuta. Mas, de verdade, foi Deus, não tem como explicar. Eu cansei mais para comemorar do que no jogo. Quando terminei, pensei: gente, estou cansada, não é possível — brincou, e ainda completou, destacando o apoio que as Mosqueteiras receberam na temporada:

— Estou muito feliz. A torcida merecia muito, porque acompanhou a gente desde o começo do ano. A gente sabe que não foi um ano bom do Grêmio, e essa alegria era o mínimo que podíamos dar para ele.

Gol mais importante da carreira

Perguntada se o gol entra para a galeria dos mais marcantes da carreira, Bia foi direta:

— Com certeza. Eu quase não faço gol (risos). O Cyro (Leães) ainda ficou me zoando essa semana: "a Bia só tem um gol pelo Grêmio". Eu falei: "calma, vai sair". E Graça a Deus saiu.

De olho em 2026

— Se Deus quiser, no ano que vem o trabalho continua firme e forte. Não podemos prometer nada, mas temos que colocar o Grêmio onde ele merece.