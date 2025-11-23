Futebol feminino

Craque do jogo
Notícia

“A torcida merecia muito”: Bia Santos celebra golaço e título do Grêmio no Gauchão Feminino

Meia foi destaque da partida de volta da decisão do Estadual que terminou com vitória gremista por 2 a 1

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS