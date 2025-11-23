"A gente precisa se unir": Marianita enaltece título Grêmio e pede parceria com Inter para fortalecer futebol feminino

Mosqueteiras voltaram a vencer as Jaconeras e sagraram-se hexacampeãs gaúchas. André Ávila / Agencia RBS

Com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo da final por 3 a 0, o Grêmio só confirmou o fator local e venceu novamente o Juventude por 2 a 1 e sagrou-se hexacampeão gaúcho feminino.

Bia Santos abriu o placar para as Mosqueteiras com um golaço ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, em uma das poucas chegadas das Jaconeras, Rayane deixou tudo igual. No final, de pênalti, a artilheira Giovaninha voltou a botar o Tricolor na frente, confirmando o 5 a 1 no agregado das finais.

Logo após o apito final do árbitro Jean Pierre Lima e a festa com a taça de campeão estadual 2025, a diretora do departamento de futebol feminino Marianita Nascimento concedeu entrevista à reportagem.

A ex-jogadora do Grêmio, precursora da categoria no Tricolor, além de ser a única mulher presente na calçada da fama de um clube de futebol, falou em crescimento em meio às adversidades ao longo do ano:

— Muita emoção. Esse ano foi um ano para mim que veio de vários acontecimentos muito positivos. A gente passou momentos de dificuldade e a gente consegue entender esse momento porque a gente cresceu com as dificuldades. Era um grupo novo, adaptação, enfim. Então a gente consegue coroar, consegue fazer uma semifinal aqui dentro, consegue fazer uma final — revelou.

Mais jogos na Arena

Marianita, que foi homenageada em setembro na Calçada da Fama da Arena, fez questão de deixar claro que tentará por mais jogos no estádio do clube:

— E tem todo um projeto, pelo menos, se a gente puder continuar, se nos permitirem que a gente continue. A gente quer trazer mais jogos para cá (Arena). E fazer o futebol feminino evoluir. Porque evoluir dentro do Grêmio vai evoluir em todo o território brasileiro — disse.

A diretora também falou em união com o Inter em prol do futebol feminino a fim de evolução na categoria:

— Tem que se unir, tá? É a minha proposta. Eu estive já falando com pessoas do Internacional e vamos começar a falar também com outras pessoas. Eu acho que a gente precisa se unir. A rivalidade fica dentro do campo e vamos criar um roteiro, criar projetos, criar situações que a gente evolua. E não é só com função da Copa que vai ser em 2027, mas a gente evoluir nesse processo, firmar e continuar. E eu acho que tem muito potencial. Potencial em todos os campos, né Então, o conjunto de todas essas coisas vai fazer com que o futebol feminino cresça — concluiu.