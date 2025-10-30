Zagueira do Inter fala sobre primeira convocação à seleção brasileira sub-20: "Sonho pessoal"

Bianca Martins defendeu as cores da seleção pela primeira vez. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Os últimos 10 dias foram mais do que especiais para a zagueira colorada Bianca Martins. Com 19 anos, ela teve a oportunidade de defender as cores do Brasil pela primeira vez.

Convocada pela técnica Camilla Orlando, participou de um período de treinos e amistosos preparatórios para o Sul-Americano sub-20. Foram duas vitórias e uma derrota para o México, de 20 a 29 de outubro.

— Esse período de treinamentos e amistosos foi bem importante para a minha carreira. Foi um sonho pessoal, aprendi coisas novas, aprimorei mais do que eu sei. Mas acho que estar aqui também é muito reflexo do que acontece no clube — afirmou Bianca Martins em entrevista à Zero Hora.

Durante os testes, a zagueira também teve a oportunidade de ser titular e capitã do Brasil no último amistoso. Nos dois primeiros jogos contra o México, Bianca iniciou entre as reservas. Toda a preparação ocorreu em Goiânia.

— Foi bem importante esses jogos serem aqui, podermos ter contato com a torcida brasileira, uma motivação a mais para jogar, porque a torcida faz diferença — disse a zagueira.