"Precisamos levar do jeito mais leve possível", conta atacante do Santos, única grávida da elite do Brasileirão

Ketlen Wiggers, 33 anos, é a única jogadora grávida entre os principais clubes brasileiros. A maior goleadora da história do Santos espera por mais um possível Menino da Vila. Lucca está na barriga da atacante que teve de trocar os gramados por outras funções dentro do clube.

Ela seguiu treinando e participando das atividades enquanto suportou e depois virou comentarista, influencer e ajudante do grupo.

A história de Ketlen é uma das contadas no Especial Mães em Campo. Veja a série de reportagens no link abaixo:

A jogadora passou por momentos de tensão. Ketlen e o marido, o médico do esporte Ricardo Eid, ficaram sabendo da gravidez numa sexta-feira. E precisaram de quase uma semana para poder curtir.

No sábado, um exame de sangue comprovou a gravidez. No domingo, contou à direção do clube. A comissão técnica foi informada na terça. E as colegas de time, na quarta.

— Recebi uma mensagem linda, maravilhosa, da direção. Aquilo me tranquilizou. As companheiras de time nos parabenizaram, deram palavras positivas. Aí, sim, pude aproveitar a gravidez — conta Ketlen.

Com a certeza de que a temporada em campo fora comprometida, a direção do Santos propôs funções paralelas aos treinos diferenciados, já que ela pediu expressamente para não parar de fazer atividade física.

Ketlen conheceu todos os departamentos do clube. Foi comentarista de jogos na TV Santos, garota-propaganda de uniformes, influencer e, quando o futebol ficou realmente restrito, ajudou a comissão técnica.

Lucca nascerá de cesárea em 20 de novembro. O período entre o nascimento e a volta ao trabalho coincidirá com o da pré-temporada. Ketlen quer voltar a jogar quando começarem as competições, possivelmente em março. Planeja o retorno aos treinos normais para fevereiro.

Obviamente, não é só a parte física que conta. Porque depois de nascer, Lucca seguirá demandando atenção. Aí entra a outra parte do planejamento.

KETLEN, ATACANTE DO SANTOS sobre o filho Lucca, que nascerá em novembro. O maior presente vai ser o pós, ser mãe e ter ele ali na arquibancada. E toda vez que eu entrar em campo, vai ser pelo Lucca.

— Conversei com meu marido e vamos nos mudar para Santos, sair de São Paulo, onde moramos agora. Vamos ter uma babá. E conversar com a direção do clube para montar essa logística, inclusive de ir junto em viagens. Precisamos levar do jeito mais leve possível.

Leveza. O desejo de qualquer maternidade. O desafio de qualquer maternidade. Por isso, Ketlen não se arrepende de nada:

— Pensei em ser mãe depois de me aposentar do futebol, mas estou vivendo esse momento agora. E passa muito rápido. É possível de realizar jogando futebol. O maior presente vai ser o pós, ser mãe e ter ele ali na arquibancada. E toda vez que eu entrar em campo, vai ser pelo Lucca.

