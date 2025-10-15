Futebol feminino

Especial Mães em Campo
Notícia

"Precisamos levar do jeito mais leve possível", conta atacante do Santos, única grávida da elite do Brasileirão

Ketlen espera por Lucca, que nascerá em novembro, e quer voltar a jogar na pré-temporada de 2026

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

Carolina Freitas

Esporte

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS