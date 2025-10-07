Três jogadoras do Grêmio são convocadas para disputar a Copa do Mundo sub-17

Josi, goleira do Grêmio, está entre as convocadas. Staff Images/ CBF / Divulgação

A técnica Rilany Silva anunciou, na última segunda-feira (6), a lista de convocadas para a disputa da Copa do Mundo sub-17. Entre as 21 chamadas, são três gurias que atuam no RS: a goleira Josi, a zagueira Allyne e a atacante Maria, todas do Grêmio.

As atletas já estão concentradas junto à seleção na Granja Comary desde 24 de setembro. Inicialmente, porém, eram 29 gurias à disposição. Passados alguns dias, oito foram cortadas para enxugar a lista, incluindo duas jogadoras da dupla: a lateral Isadora Rech, do Inter, e a atacante Ana Lays, do Grêmio.

— A lista larga foi pensada com muito cuidado. Solicitamos um número maior de atletas justamente para termos a chance de observar o maior número possível e fazer escolhas mais justas. Os cortes foram difíceis, principalmente em algumas posições em que havia três ou quatro nomes em um nível muito próximo. Acabamos decidindo por detalhes que consideramos importantes dentro do contexto do Mundial — explicou a treinadora Rilany Silva.

Como será o Mundial?

Agora, o grupo aprimora a preparação visando a estreia. A competição ocorre de 17 de outubro a 8 de novembro, no Marrocos. Na fase inicial, as seleções foram divididas em seis chaves, com quatro times em cada (veja abaixo).

O Brasil está no Grupo A, junto de Marrocos, Costa Rica e Itália. A seleção estreia em 17 de outubro, às 16h (horário de Brasília) contra as donas da casa. O duelo será no Estádio Olimpico Complexo Principe Moulay Abdellah, em Rabat, capital marroquina.

Na fase inicial, as seleções se enfrentam dentro das chaves, em turno único. Ao término das três rodadas, os dois melhores de cada grupo mais os quatro melhores terceiros colocados avançam às oitavas de final.

Retrospecto

A equipe de Rilany Silva busca o título inédito. Para além disso, as melhores campanhas brasileiras foram em 2010, 2012 e 2022. Em todas, caiu nas quartas de final.

Confira a lista de convocadas

Goleiras

Ana Morganti - Corinthians

Josi Bencke - Grêmio

Jhennifer Santos - Ferroviária

Defensoras

Allyne - Grêmio

Andreyna - Ferroviária

Marina Campillo - São Paulo

Julia Pereira - São Paulo

Emilly Rosal - Ferroviária

Dulce Maria - Corinthians

Mariane Martins- São Paulo

Meio-campistas

Evelin Bonifacio - Santos

Giovanna Waksman - CBF

Gabi Rolnik - Benfica (POR)

Kaylane - Flamengo

Pepê - Corinthians

Julia Faria - Corinthians

Hellena Victória - Ferroviária

Ravenna - Fortaleza

Atacantes

Gabi Pusch - Ferroviária

Giovana Iseppe - São Paulo

Maria - Grêmio

Copa do Mundo sub-17

Grupos para a primeira fase

Grupo A: Marrocos, Brasil , Itália e Costa Rica

Marrocos, , Itália e Costa Rica Grupo B: RPD da Coreia, México, Camarões e Holanda

RPD da Coreia, México, Camarões e Holanda Grupo C: EUA, Equador, RP da China PR e Noruega

EUA, Equador, RP da China PR e Noruega Grupo D: Nigéria, Canadá, França e Samoa

Nigéria, Canadá, França e Samoa Grupo E: Espanha, Colômbia, República da Coreia e Costa do Marfim

Espanha, Colômbia, República da Coreia e Costa do Marfim Grupo F: Japão, Nova Zelândia, Zâmbia e Paraguai

Jogos do Brasil