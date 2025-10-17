Quatro jogadoras da dupla Gre-Nal são convocadas para a disputa da data Fifa

Belén Aquino foi convocada pelo Uruguai. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A dupla Gre-Nal tem quatro baixas confirmadas para a próxima data Fifa. Duas atletas coloradas e duas gremistas representarão seus países e, portanto, desfalcarão os times gaúchos de 20 a 29 de outubro.

Pelo lado colorado, a zagueira Fefa Lacoste e a atacante Belén Aquino foram convocadas pela seleção uruguaia. Elas enfrentarão a Argentina, no dia 28, pela Liga das Nações. O duelo ocorre em no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Como o Inter enfrenta o Juventude neste sábado (18) e, depois, volta a campo apenas em 2 de novembro, as duas não desfalcarão o Colorado em partidas oficiais.

E o Grêmio?

Kika Moreno foi chamada pela seleção venezuelana. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

Do lado tricolor, a meio-campista Kika Moreno foi chamada para representar a seleção venezuelana nos jogos contra Chile e Paraguai, também pela Liga das Nações. O primeiro duelo será no dia 24, enquanto a outra partida ocorre em 28 de outubro.

Já a atacante Yamila Rodríguez defenderá a Argentina na mesma competição. As hermanas duelarão com Paraguai e Uruguai, em 24 e 28 de outubro, respectivamente.

Como o Grêmio está disputando a Ladies Cup atualmente, voltará a campo pelo Gauchão apenas em 26 de outubro, contra o Brasil de Farroupilha, fora de casa. Sendo assim, Kika será desfalque nas semifinais estaduais.

E na base?

A dupla Gre-Nal também teve seis atletas convocadas para a seleção sub-20. Pelo lado colorado, as zagueiras Bianca Martins e Milenna, além da atacante Aninha, foram chamadas. Enquanto, no gremista, a lateral Ana Vidal e as atacantes Júlia Martins e Gisele integram a lista.

Bianca Martins, Aninha, Júlia Martins e Gisele vinham sendo aproveitadas no elenco profissional. Portanto, serão os desfalques importantes para Grêmio e Inter.