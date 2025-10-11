Técnico do Grêmio valoriza vitória sobre o Juventude e liderança do Gauchão: "Primeiro objetivo"

Cyro Leães, técnico do Grêmio, na vitória por 1 a 0 sobre o Juventude. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio encerrou a primeira fase do Gauchão Feminino com os objetivos concluídos. Na tarde deste sábado (11), o Tricolor venceu o Juventude, por 1 a 0, para assegurar a liderança. O único gol do jogo veio dos pés de Camila Pini, nos 45 minutos iniciais.

— Tivemos mais a bola, como já imaginávamos e também imaginávamos o Juventude mais baixo, nos dando uma certa dificuldade para, no último terço, resolver. Mas chegamos muitas vezes. Me deixa muito feliz as jogadas ensaiadas estarem acontecendo. A gente precisa, agora, criar novas e converter em gol — disse o treinador Cyro Leães, do Grêmio.

O resultado fez com que as Mosqueteiras chegassem aos 19 pontos (de 24 disputados), confirmando a melhor campanha entre os cinco times que participaram do Estadual em 2025.

— O primeiro objetivo era fazer uma primeira fase consistente, tomando poucos gols, ou não tomando, e consequentemente ser primeiro. Para nós, é importante sermos líderes. Sempre valorizei o Gauchão, os jogos difíceis, não tem jogo jogado antes que a bola comece a rolar — avaliou o técnico Cyro Leães, em entrevista a ZH.

Melhor ataque e defesa menos vazada

A defesa do Grêmio foi a menos vazada, com apenas três gols sofridos. Foi esse critério de desempate que fez o Tricolor ficar a frente do Inter na competição. A equipe colorada também somou 19 pontos, mas levou seis gols.

— Defensivamente, o nosso time evoluiu muito. Vejo que ofensivamente também, a gente consegue chegar várias vezes. Estamos fazendo o campeonato que precisa ser feito, na minha avaliação. O Gauchão é difícil e ele vai sendo conquistado através de uma constância — afirmou o técnico Cyro Leães.

O ataque também destacou-se. Em oito jogos, o Grêmio marcou 39 gols — uma média de 4,8 gols por jogo — e liderou o campeonato nessa estatística.

Retornos importantes

O duelo contra o Juventude também possibilitou que três atletas voltassem a ficar à disposição. A volante Bia Santos iniciou entre as titulares. A atacante Maria Dias entrou no segundo tempo. E a meio-campista Daniela Montoya ficou no banco de reservas. Todas estão 100% após se recuperarem lesões.

— Isso é importante porque te dá peças de reposição. Tu não necessariamente precisas adaptar um tipo de sistema em função de quem tu tens para repor. Isso é importante, as meninas que entram estão dando conta do recado. O mais importante é que eu percebo um crescimento do espírito de unidade — afirmou o treinador.

E agora?

O Tricolor, agora, enfrentará o Brasil-Far nas semifinais do Gauchão Feminino. A ida será nas Castanheiras. Enquanto a decisão ocorre em Porto Alegre.

— Vamos ter de estar muito atentos, nos nossos melhores dias, para conseguir colocar em prática aquilo que precisamos. Sempre valorizo muito os adversários, porque sei o quanto de trabalho tem atrás de cada enfrentamento. Então, é importante respeitar isso — finalizou.