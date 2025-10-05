Técnica do Inter valoriza título da Copa Gramado sub-16: "Muito feliz e orgulhosa delas" 

Helen Oliveira conquistou seu primeiro título como técnica do Inter. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas conquistaram, na manhã deste sábado (4), o segundo título da temporada. Com uma goleada sobre o São Paulo, por 3 a 0, o Inter faturou a primeira edição da Copa Gramado de futebol feminino sub-16.

O título também foi o primeiro de Helen Oliveira como técnica das categorias de base, e veio através de uma campanha impecável. As Gurias Coloradas foram campeãs com 100% de aproveitamento, melhor ataque e defesa menos vazada.

— Nós viemos de uma boa preparação tanto no Brasileirão sub-17 quanto no Gauchão sub-15. Então, as meninas já estavam preparadas para grandes desafios. Estou muito feliz e muito orgulhosa delas, entregaram tudo de si e são merecedoras — afirmou Helen Oliveira, em entrevista a ZH.

A Copa Gramado também trouxe (ainda mais) destaque para a meio-campista Lara Lay. Com 15 anos, ela foi a artilheira da competição e a atleta destaque da final.

— A Lara é uma atleta muito boa tecnicamente, tem uma excelente visão de jogo e é uma das líderes dentro do grupo. Estamos todos muito felizes por ela, pois conseguiu desempenhar na competição o seu melhor futebol — avaliou a treinadora colorada.

Futuro

Agora, o Inter voltará suas atenções para a final do Gauchão Feminino sub-15. Muitas meninas que estiveram em campo em Gramado serão utilizadas na decisão da competição estadual e, por conta disso, podem agregar confiança à sequência de desafios.

— Foram dias de muito aprendizado, principalmente para as atletas mais novas que estavam jogando ao lado das atletas nascidas em 2009. A troca entre elas foi fundamental, com muita comunicação, parceria e entrega. Acredito que todas as atletas presentes nesta competição saem mais fortes mentalmente — finalizou Helen Oliveira.