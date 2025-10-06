Seleção feminina vence a Argentina e é campeã da Conmebol Liga Evolução sub-15  

Brasil foi campeão invicto. Conmebol / Divulgação

A seleção brasileira feminina conquistou, no último domingo (5), a primeira edição da Conmebol Liga Evolução sub-15. O título veio após a vitória nos pênaltis sobre a Argentina, por 4 a 2 — no tempo normal, as equipes empataram em 0 a 0. Toda a competição foi realizada em Assunção, no Paraguai.

O Brasil foi comandado pelo técnico Rubens Franco (que havia sido demitido do Grêmio em agosto) numa campanha invicta. Foram três vitórias e dois empates, com nove gols marcados e dois sofridos.

A campanha contou com cinco atletas que atuam no RS. A colorada Joana Spadetto e as gremistas Gabi, Dafine, Lara e Mari Cândido foram campeãs com a seleção brasileira.

Agora, as cinco voltam suas atenções para a final do Gauchão sub-15, que será disputada no próximo domingo (12), às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Na ida, o Grêmio venceu por 1 a 0.

AS CAMPEÃS

GOLEIRAS

Gabi - Grêmio

Nathy - Corinthians

DEFENSORAS

Ana - Criciúma

Elo - São Paulo

Kemilly - Sfera

Dafine - Grêmio

Duda - Flamengo

Nath - Criciúma

MEIO-CAMPISTAS

Gigi - São Paulo

Letícia - Flamengo

Lara - Grêmio

Mari - Grêmio

Pietra - São Paulo

Sarah - São Paulo

ATACANTES