Seleção feminina vence a Argentina e é campeã da Conmebol Liga Evolução sub-15  

A seleção brasileira feminina conquistou, no último domingo (5), a primeira edição da Conmebol Liga Evolução sub-15. O título veio após a vitória nos pênaltis sobre a Argentina, por 4 a 2 — no tempo normal, as equipes empataram em 0 a 0. Toda a competição foi realizada em Assunção, no Paraguai.
O Brasil foi comandado pelo técnico Rubens Franco (que havia sido demitido do Grêmio em agosto) numa campanha invicta. Foram três vitórias e dois empates, com nove gols marcados e dois sofridos.
A campanha contou com cinco atletas que atuam no RS. A colorada Joana Spadetto e as gremistas Gabi, Dafine, Lara e Mari Cândido foram campeãs com a seleção brasileira.
Agora, as cinco voltam suas atenções para a final do Gauchão sub-15, que será disputada no próximo domingo (12), às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Na ida, o Grêmio venceu por 1 a 0.
AS CAMPEÃS
GOLEIRAS
- Gabi - Grêmio
- Nathy - Corinthians
DEFENSORAS
- Ana - Criciúma
- Elo - São Paulo
- Kemilly - Sfera
- Dafine - Grêmio
- Duda - Flamengo
- Nath - Criciúma
MEIO-CAMPISTAS
- Gigi - São Paulo
- Letícia - Flamengo
- Lara - Grêmio
- Mari - Grêmio
- Pietra - São Paulo
- Sarah - São Paulo
ATACANTES
- Estephany - Vasco da Gama
- Grazi - Corinthians
- Greise - Fortaleza
- Joana - Inter
- Nicolly - Flamengo
- Sofia - São Paulo