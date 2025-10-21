Seleção Feminina inicia preparação para amistosos contra Inglaterra e Itália; veja programação

A Seleção Brasileira Feminina começou a se apresentar, no último domingo (19), em Manchester para os próximos amistosos visando a Copa do Mundo de 2027. A equipe fará jogos contra Inglaterra e Itália na data Fifa.
A zagueira Tarciane, do PSG, foi a primeira a chegar, ainda no domingo. Depois, na segunda-feira, outras 23 atletas desembarcaram em Manchester. Entre elas, seis ex-jogadoras da dupla Gre-Nal: Jheniffer, Lorena, Luany, Isabela, Mariza e Bruninha.
Na tarde desta terça-feira (21), se iniciam os treinos no CT Curzon Ashton. Serão quatro atividades antes do primeiro amistoso. O teste contra a Inglaterra ocorre no próximo sábado (25), às 13h30min (horário de Brasília), no Etihad Stadium.
Depois, em 28 de outubro, o Brasil volta a campo contra a Itália. O jogo será às 13h15min (horário de Brasília) no Estádio Ennio Tardini, em Parma.
Mais um corte
A CBF anunciou, no último domingo (19), mais um corte na lista de Arthur Elias. A atacante Debinha (que havia sido chamada para substituir Gio Garbelini) se lesionou durante a última partida do Kansas City Current e não poderá disputar os próximos amistosos.
Por conta disso, o técnico brasileiro chamou a atacante Isa, do São Paulo, para preencher a vaga. Com 22 anos, a atleta fez toda sua formação no Tricolor paulista e já tinha passagens pelas seleções de base.
Programação do Brasil na Inglaterra
- Terça-feira (21), 16h30min: treino no CT Curzon Ashton
- Quarta-feira (22), 16h30min: treino no CT Curzon Ashton
- Quinta-feira (23), 16h30min: treino no CT Curzon Ashton
- Sexta-feira (24), 15h45min: entrevista com o técnico Arthur Elias e uma atleta
- Sexta-feira (24), 16h30min: treino no Etihad Stadium
- Sábado (25), 13h30min: amistoso contra a Inglaterra no Etihad Stadium