Seleção Brasileira Feminina vence a bicampeã europeia Inglaterra em amistoso

A Seleção Brasileira Feminina venceu a Inglaterra por 2 a 1, neste sábado (25), em amistoso disputado no Etihad Stadium, em Manchester. Os gols do Brasil foram marcados por Bia Zaneratto e Dudinha, enquanto Stanway descontou para as inglesas.
O duelo, acompanhado por cerca de 37 mil torcedores, fez parte do ciclo de preparação da equipe de Arthur Elias para a Copa do Mundo de 2027. Vale lembrar também que a partida serviu como prévia da Finalíssima, prevista para 2026, visto que ambas seleções são campeãs continentais.
Na próxima terça-feira (28), o compromisso será em amistoso diante da Itália, no Estádio Ennio Tardini, em Parma, às 13h15min (horário de Brasília). As italianas foram semifinalistas da última edição da Eurocopa feminina.
Domínio brasileiro no primeiro tempo
O jogo começou equilibrado, mas foi o Brasil quem tomou a iniciativa. Logo aos dois minutos, Bia Zaneratto encontrou Ludmila em ótimo lançamento, mas a atacante finalizou fraco, à direita do gol inglês. A jogada, porém, foi o prenúncio de uma atuação dominante da Seleção na etapa inicial.
Aos oito minutos, Dudinha acionou Bia Zaneratto dentro da área, e a camisa 16 não desperdiçou: bateu rasteiro no canto esquerdo e abriu o placar. Pouco depois, aos 17, os papéis se inverteram. Bia serviu Dudinha, que finalizou com precisão para ampliar a vantagem brasileira.
O domínio só foi ameaçado aos 20 minutos, quando Angelina foi expulsa ao segurar Ella Toone, que entraria livre na área. Na cobrança da falta, Greenwood acertou o travessão e quase diminuiu. Mesmo com uma jogadora a menos, o Brasil manteve o controle defensivo e conseguiu levar o 2 a 0 para o intervalo.
Pressão inglesa no segundo tempo
A Inglaterra voltou mais ofensiva após o intervalo e diminuiu logo aos seis minutos. Beth Mead foi derrubada na área por Bia Zaneratto, e Stanway converteu o pênalti no canto direito de Lorena. O gol incendiou o Etihad Stadium e obrigou o Brasil a se fechar ainda mais.
As inglesas acertaram o travessão novamente com Stanway, mas a equipe de Arthur Elias mostrou organização e frieza para suportar a pressão. As entradas de Tainá Maranhão, Ary Borges e Isa Guimarães ajudaram a recompor o fôlego da marcação, e a goleira Lorena se destacou com intervenções seguras.
Nos minutos finais, o Brasil conteve o ímpeto das inglesas e confirmou a vitória diante de uma das principais seleções do mundo, reforçando a confiança para a sequência do ciclo rumo ao Mundial de 2027.