Futebol feminino

Preparação para Copa 2027
Notícia

Seleção Brasileira Feminina vence a bicampeã europeia Inglaterra em amistoso

Com gols de Bia Zaneratto e Dudinha, Brasil supera as atuais campeãs da Eurocopa por 2 a 1 diante de 37 mil torcedores, no Etihad Stadium

Murilo Rodrigues

Repórter

