Seis campos, tecnologia e certificado da Fifa: conheça o CT do Juventude, espaço que deve receber seleções durante a Copa do Mundo Feminina

CT do Juventude ocupa uma área de 24 hectares. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O CT do Juventude já passou por visitas técnicas e deve ser um dos escolhidos pela Fifa para a Copa do Mundo Feminina. O clube vive a expectativa para receber as seleções participantes em 2027 após realizar uma ampla modernização no espaço.

— Será motivo de muito orgulho. É o reconhecimento de um trabalho constante de modernização e investimento em estrutura que o clube vem realizando nos últimos anos. O CFAC foi pensado para atender aos mais altos padrões de excelência, e ver isso ser validado por um evento desta relevância reforça que estamos no caminho certo, tanto na valorização do nosso patrimônio quanto na projeção do Juventude no cenário mundial — afirmou o presidente Fábio Pizzamiglio.

O espaço conta com 24 hectares à disposição do Juventude. São seis gramados para treinamentos: cinco naturais e um sintético. O clube ainda trabalha na reforma de um campo anexo, que já teve arquibancadas instaladas e, no futuro, receberá os jogos das categorias de base.

O gramado sintético foi inaugurado este ano e tem certificação da Fifa. Ele conta com amortecedores que contribuem para a absorção de impacto.

E o que mais?

O espaço tem auditório, refeitório, sala de fisioterapia, academia, departamento médico, vestiário, piscina aquecida, banheira de gelo e sauna. Além de salas de análise de desempenho, nutrição e fisiologia.

Para o futuro, o plano é construir um hotel/alojamento dentro do CT. O objetivo será utilizá-lo para os jovens das categorias de base e atletas do profissional.

O que já está definido?

A Fifa já definiu as oito sedes da Copa do Mundo Feminina. No RS, os jogos serão realizados no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Maracanã, Fonte Nova, Mineirão, Arena Corinthians, Mané Garrincha, Castelão e Arena Pernambuco foram os outros estádios escolhidos.

A Copa do Mundo Feminina ocorrerá entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. Será a primeira vez que a competição será realizado no Brasil.