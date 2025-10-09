Futebol feminino

Na Lista
Notícia

Seis atletas da dupla Gre-Nal são convocadas para a seleção brasileira feminina sub-20

Entre os nomes, destaques para as zagueiras Bianca Martins e Milenna, do Inter, chamadas pela primeira vez

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS