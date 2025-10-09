Seis atletas da dupla Gre-Nal são convocadas para a seleção brasileira feminina sub-20

Técnica Camilla Orlando prepara equipe para o Sul-Americano de 2026. (Mauro Horita/Staff Images/CBF)

A técnica Camilla Orlando anunciou, nesta quinta-feira (9), a lista de atletas que irão representar a seleção feminina sub-20 nesta data Fifa. A relação de convocadas conta com seis representantes da dupla Gre-Nal.

Pelo lado do Inter, o destaque ficou por conta de duas convocação inéditas: Bianca Martins e Millena, ambas jogadoras de defesa. Além delas, a atacante atacante Aninha também foi chamada. O Grêmio, por sua vez, será representando pela lateral Ana Vidal, a meia Júlia Martins e atacante Gisele.

Nesta data Fifa, o grupo irá disputar dois amistosos nos dias 23 e 26 de outubro, contra o México, em Goiânia. As partidas fazem parte da preparação para o Sul-Americano do ano que vem. Além disso, serão os primeiros compromissos oficiais de Camilla Orlando no comando da equipe. Até então, ela estava à frente do Palmeiras.

Convocadas da seleção feminina sub-20

Goleiras

Elu — São Paulo

Faichel — Ferroviária

Sarah — Botafogo

Zagueiras

Ana Bia — São Paulo

Bia Martins — Inter

Milenna — Inter

Sofia — Flamengo

Thay — Botafogo

Laterais

Ana Vidal — Grêmio

Isabela — Flamengo

Rafa Rocha — Corinthians

Samara — Santos

Meio-campistas

Adrielly — Fluminense

Clarinha — Benfica (POR)

Erika — Fortaleza

Gabi Tomé — Corinthians

Julia Martins — Grêmio

Nayara — Botafogo

Vitorinha — São Paulo

Atacantes

Aninha — Inter

Carioca — Fluminense

Cury — Santos

Dudinha — Ferroviária

Gisele — Grêmio

Kaline — Sport

Thayná — Fortaleza

