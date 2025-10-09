Seis atletas da dupla Gre-Nal são convocadas para a seleção brasileira feminina sub-20

A técnica Camilla Orlando anunciou, nesta quinta-feira (9), a lista de atletas que irão representar a seleção feminina sub-20 nesta data Fifa. A relação de convocadas conta com seis representantes da dupla Gre-Nal.
Pelo lado do Inter, o destaque ficou por conta de duas convocação inéditas: Bianca Martins e Millena, ambas jogadoras de defesa. Além delas, a atacante atacante Aninha também foi chamada. O Grêmio, por sua vez, será representando pela lateral Ana Vidal, a meia Júlia Martins e atacante Gisele.
Nesta data Fifa, o grupo irá disputar dois amistosos nos dias 23 e 26 de outubro, contra o México, em Goiânia. As partidas fazem parte da preparação para o Sul-Americano do ano que vem. Além disso, serão os primeiros compromissos oficiais de Camilla Orlando no comando da equipe. Até então, ela estava à frente do Palmeiras.
Convocadas da seleção feminina sub-20
Goleiras
- Elu — São Paulo
- Faichel — Ferroviária
- Sarah — Botafogo
Zagueiras
- Ana Bia — São Paulo
- Bia Martins — Inter
- Milenna — Inter
- Sofia — Flamengo
- Thay — Botafogo
Laterais
- Ana Vidal — Grêmio
- Isabela — Flamengo
- Rafa Rocha — Corinthians
- Samara — Santos
Meio-campistas
- Adrielly — Fluminense
- Clarinha — Benfica (POR)
- Erika — Fortaleza
- Gabi Tomé — Corinthians
- Julia Martins — Grêmio
- Nayara — Botafogo
- Vitorinha — São Paulo
Atacantes
- Aninha — Inter
- Carioca — Fluminense
- Cury — Santos
- Dudinha — Ferroviária
- Gisele — Grêmio
- Kaline — Sport
- Thayná — Fortaleza
