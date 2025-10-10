Futebol feminino

Olho na base
Notícia

Quem são as três jogadoras do Grêmio que vão disputar a Copa do Mundo sub-17

Goleira Josi, zagueira Allyne e atacante Maria estarão em campo no Mundial do Marrocos 

Carolina Freitas

Esporte

