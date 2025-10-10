Quem são as três jogadoras do Grêmio que vão disputar a Copa do Mundo sub-17

A seleção brasileira sub-17 se prepara para a disputa da Copa do Mundo da categoria. A competição se inicia em 17 de outubro e será realizada no Marrocos.
O Brasil será representado por 21 jogadoras escolhidas pela técnica Rilany Silva. Entre elas, o destaque fica por conta de três meninas que atuam no RS: a goleira Josi, a zagueira Allyne e a atacante Maria, todas do Grêmio.
ZH detalha quem são as representantes do RS. Confira abaixo.
Allyne (zagueira, 17 anos)
Natural de Cuiabá, a zagueira defende o Grêmio desde 2023. Até então, já soma 46 jogos e dois gols pela base tricolor. A sua principal conquista foi o Gauchão Feminino sub-17, em 2024.
Figura frequente nas convocações da seleção, Allyne também disputou o último Sul-Americano sub-17. Na ocasião, o Brasil terminou na segunda colocação, atrás do Paraguai. A zagueira disputou todos os cinco jogos, sendo titular em quatro.
Números pela base gremista:
- 46 jogos
- 2 gols
- campeã do Gauchão sub-17 (2024)
- vice-campeã do Gauchão sub-17 (2023)
- vice-campeã da Liga de Desenvolvimento sub-14 (2023)
- vice-campeã do Brasileirão sub-17 (2024 e 2025)
- vice-campeã do Gauchão sub-20 (2025)
Josi (goleira, 17 anos)
Gaúcha de Dois Irmãos, Josi chegou ao Grêmio em 2021 e estreou com a camisa tricolor em 2023. À época, com 14 anos, defendeu o pênalti de Kaylane no tempo normal, o que garantiu o empate em 2 a 2 com o Flamengo. Depois, nas penalidades, o Tricolor venceu por 5 a 3 e conquistou o Brasileirão sub-17.
Mesmo jovem, com 17 anos, a goleira já acumula duas competições pela seleção. Em 2024 e 2025, jogou o Sul-Americano pelo Brasil. Até então, acumula um ouro e uma prata com a camisa brasileira.
Números pela base gremista:
- 42 jogos
- campeã do Brasileirão sub-17 (2023)
- campeã do Gauchão sub-17 (2024)
- vice-campeã do Gauchão sub-17 (2023)
- vice-campeã da Liga de Desenvolvimento sub-14 (2023)
- vice-campeã do Brasileirão sub-17 (2024 e 2025)
- vice-campeã do Gauchão sub-20 (2025)
Maria (atacante, 16 anos)
Mais nova entre as três, a atacante Maria ainda tem 16 anos e está há três temporadas no Grêmio. Natural de Passo Fundo, ela é a única que já teve experiências junto ao time principal.
Neste ano, Maria enfrentou Bahia (Copa do Brasil) e Juventude (Gauchão) pelo elenco profissional. Ao todo, somou 68 minutos entre as duas partidas.
Em relação à base, a atacante também participou da principal conquista do futebol feminino gremista: o Brasileirão sub-17, de 2023. Além disso, também foi campeão do Gauchão sub-17, no ano passado. Ao todo, Maria já acumula 58 jogos e 33 gols pelo Grêmio.
Em relação à seleção, também disputou o último Sul-Americano, quando o Brasil foi vice-campeão. A atacante disputou os cinco jogos, conquistou a titularidade ao longo da competição e iniciou entre as 11 nas últimas três partidas. Além de ter marcado um gol.
Números pela base gremista:
- 58 jogos
- 33 gols
- campeã do Brasileirão sub-17 (2023)
- campeã do Gauchão sub-17 (2024)
- vice-campeã do Gauchão sub-17 (2023)
- vice-campeã do Brasileirão sub-17 (2024 e 2025)
- vice-campeã do Gauchão sub-20
Números pelo profissional gremista:
- 2 jogos (Copa do Brasil, contra o Bahia; Gauchão, diante do Juventude)