Quem são as três jogadoras do Grêmio que vão disputar a Copa do Mundo sub-17

Brasil vai disputar a Copa do Mundo sub-17 a partir de 17 de outubro. Thiago Ribeiro / Staff Images/CBF/Divulgação

A seleção brasileira sub-17 se prepara para a disputa da Copa do Mundo da categoria. A competição se inicia em 17 de outubro e será realizada no Marrocos.

O Brasil será representado por 21 jogadoras escolhidas pela técnica Rilany Silva. Entre elas, o destaque fica por conta de três meninas que atuam no RS: a goleira Josi, a zagueira Allyne e a atacante Maria, todas do Grêmio.

ZH detalha quem são as representantes do RS. Confira abaixo.

Allyne (zagueira, 17 anos)

Allyne já soma mais de 40 jogos pela base gremista. Thiago Ribeiro / Staff Images/CBF/Divulgação

Natural de Cuiabá, a zagueira defende o Grêmio desde 2023. Até então, já soma 46 jogos e dois gols pela base tricolor. A sua principal conquista foi o Gauchão Feminino sub-17, em 2024.

Figura frequente nas convocações da seleção, Allyne também disputou o último Sul-Americano sub-17. Na ocasião, o Brasil terminou na segunda colocação, atrás do Paraguai. A zagueira disputou todos os cinco jogos, sendo titular em quatro.

Números pela base gremista:

46 jogos

2 gols

campeã do Gauchão sub-17 (2024)

vice-campeã do Gauchão sub-17 (2023)

vice-campeã da Liga de Desenvolvimento sub-14 (2023)

vice-campeã do Brasileirão sub-17 (2024 e 2025)

vice-campeã do Gauchão sub-20 (2025)

Josi (goleira, 17 anos)

Josi foi destaque no título brasileiro do Grêmio em 2023. Thiago Ribeiro / Staff Images/CBF/Divulgação

Gaúcha de Dois Irmãos, Josi chegou ao Grêmio em 2021 e estreou com a camisa tricolor em 2023. À época, com 14 anos, defendeu o pênalti de Kaylane no tempo normal, o que garantiu o empate em 2 a 2 com o Flamengo. Depois, nas penalidades, o Tricolor venceu por 5 a 3 e conquistou o Brasileirão sub-17.

Mesmo jovem, com 17 anos, a goleira já acumula duas competições pela seleção. Em 2024 e 2025, jogou o Sul-Americano pelo Brasil. Até então, acumula um ouro e uma prata com a camisa brasileira.

Números pela base gremista:

42 jogos

campeã do Brasileirão sub-17 (2023)

campeã do Gauchão sub-17 (2024)

vice-campeã do Gauchão sub-17 (2023)

vice-campeã da Liga de Desenvolvimento sub-14 (2023)

vice-campeã do Brasileirão sub-17 (2024 e 2025)

vice-campeã do Gauchão sub-20 (2025)

Maria (atacante, 16 anos)

Thiago Ribeiro / Staff Images/CBF/Divulgação

Mais nova entre as três, a atacante Maria ainda tem 16 anos e está há três temporadas no Grêmio. Natural de Passo Fundo, ela é a única que já teve experiências junto ao time principal.

Neste ano, Maria enfrentou Bahia (Copa do Brasil) e Juventude (Gauchão) pelo elenco profissional. Ao todo, somou 68 minutos entre as duas partidas.

Em relação à base, a atacante também participou da principal conquista do futebol feminino gremista: o Brasileirão sub-17, de 2023. Além disso, também foi campeão do Gauchão sub-17, no ano passado. Ao todo, Maria já acumula 58 jogos e 33 gols pelo Grêmio.

Em relação à seleção, também disputou o último Sul-Americano, quando o Brasil foi vice-campeão. A atacante disputou os cinco jogos, conquistou a titularidade ao longo da competição e iniciou entre as 11 nas últimas três partidas. Além de ter marcado um gol.

Números pela base gremista:

58 jogos

33 gols

campeã do Brasileirão sub-17 (2023)

campeã do Gauchão sub-17 (2024)

vice-campeã do Gauchão sub-17 (2023)

vice-campeã do Brasileirão sub-17 (2024 e 2025)

vice-campeã do Gauchão sub-20

Números pelo profissional gremista:

2 jogos (Copa do Brasil, contra o Bahia; Gauchão, diante do Juventude)