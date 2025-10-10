Quartas de final da Libertadores feminina: datas, horários e onde assistir aos jogos

Corinthians classificou como líder do Grupo A. Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

As quartas de final da Libertadores Feminina ocorrem neste final de semana. Os duelos foram definidos entre quarta (8) e quinta-feira (9) após o término da fase de grupos.

Corinthians e Independiente Dragonas-EQU garantiram as vagas no grupo A, enquanto o Boca Juniors-ARG passou no B junto da Ferroviári. Deportivo Cali-COL e Libertad-PAR passaram no grupo D e Colo-Colo e São Paulo avançaram no grupo C, à noite.

Assim, o Corinthians enfrenta o Boca às 16h deste sábado (11). Mais tarde, às 20h, a Ferroviária duela com o Independiente Dragonas. Já no domingo (12), Colo-Colo e Libertad entram em campo às 16h. Depois, às 20h, ocorre Deportivo Cali x São Paulo.

A etapa é decidida em jogo único. Quem vencer está classificado às semifinais. Se houver empate, a decisão vai para os pênaltis. A final está marcada para o dia 18 de outubro, no estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, na Argentina.

Onde assistir aos confrontos

Sábado (11)

Corinthians x Boca Juniors (16h): SporTV, XSports, Canal GOAT e CazéTV

x (16h): SporTV, XSports, Canal GOAT e CazéTV Ferroviária x Independiente Dragonas (20h): Canal GOAT, CazéTV, NSports e SporTV 3

Domingo (12)