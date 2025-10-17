Palmeiras x Grêmio: tudo sobre o jogo da final da Ladies Cup. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Palmeiras no próximo domingo (19), às 18h15min, no Estádio do Canindé, em São Paulo. O duelo é válido pela final da Ladies Cup.

Quem vencer, será campeão. Em caso de empate, a definição do título ocorrerá nos pênaltis. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Palmeiras x Grêmio

Palmeiras: Tainá; Rhay Coutinho, Poliana, Campiolo e Fê Palermo; Brena, Andressinha e Espinales; Lais Estevam, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

Grêmio: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Camila Arrieta; Amanda Brunner, Bia Santos e Camila Pini; Gisele, Giovaninha e Yamila Rodríguez. Técnico: Cyro Leães.

Arbitragem para Palmeiras x Grêmio

Ainda não divulgada pela organização.

Onde assistir a Palmeiras x Grêmio

A RedeTV, a RecordNews, a Bandsports, o Canal Goat e a NSports anunciam a transmissão.

Como chegam Palmeiras x Grêmio

Palmeiras

As Palestrinas venceram o Gimnasia-ARG, nos pênaltis, para avançar à final da Ladies Cup. Após o empate em 2 a 2, o time paulista venceu nas alternadas por 7 a 6.

Grêmio

As Mosqueteiras triunfaram, por 2 a 0, sobre o Peñarol-URU para chegar na decisão da Ladies Cup. Yamila Rodríguez e Domínguez (contra) marcaram os gols do jogo.

Ingressos para Palmeiras x Grêmio