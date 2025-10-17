Palmeiras vence o Gimnasia-ARG nos pênaltis e será o adversário do Grêmio na final da Ladies Cup

Time paulista encara o Grêmio no domingo (19). Guilherme Veiga / Brasil Ladies Cup / Divulgação

O Palmeiras confirmou o favoritismo e está na final da Ladies Cup. Na noite desta quinta-feira (16), o time paulista venceu o Gimnasia-ARG nos pênaltis, por 7 a 6, após empate em 2 a 2 no Canindé, em São Paulo.

Florencia Gaetan abriu o placar aos quatro minutos do primeiro tempo. Logo em seguida, o Palmeiras virou com Fê Palermo e Brena, aos 13 e aos 17 minutos. Na etapa final, Marilyn Esquivel empatou, aos 13, forçando a decisão de pênaltis. Nas cobranças, deu Verdão por 7 a 6.

O Alviverde, portanto, será o adversário do Grêmio na disputa pelo título. Mais cedo, também nesta quinta, o Tricolor eliminou o Peñarol, ao vencer por 2 a 0, com gols de Yamila Rodríguez e um contra, de Domínguez.

As equipes se enfrentam no domingo (19), às 18h30min, pela taça. O duelo também ocorre no Canindé, e terá transmissão de RedeTV, RecordNews Bandsports, Goat e NSports.

Busca pelo bicampeonato

As Mosqueteiras disputaram a Ladies Cup na última temporada, pela primeira vez, e terminaram no lugar mais alto do pódio. Com dois empates e duas vitórias, o Grêmio foi campeão em 2024. E, agora, luta pelo bi.