Palmeiras fecha maior negociação da história do futebol feminino brasileiro; veja valores

Amanda Gutierres foi vendida por mais de R$ 5 milhões. Fabio Menotti / Palmeiras/Divulgação

O Palmeiras anunciou, nesta sexta-feira (3), que acertou a venda da atacante Amanda Gutierres ao estadunidense Boston Legacy para a próxima temporada. A negociação se torna a maior do futebol feminino brasileiro.

Amanda Gutierres foi vendida por US$ 1,1 milhão (R$ 5,8 milhões na cotação atual). Com isso, ela ultrapassa a transferência da atacante Priscila, ex-Inter, para o América-MÉX. À época, o valor foi de R$ 2,8 milhões.

O Palmeiras, porém, reiterou que Amanda Gutierres ainda disputará Paulistão e Copa do Brasil pelo clube. O encerramento de ciclo será apenas ao final da temporada.

— Quero agradecer ao Alberto (Simão, diretor de futebol feminino), ao nosso staff, às atletas e ao clube no geral, por todo o apoio que sempre me deu e pelo projeto desenvolvido desde quando cheguei aqui — afirmou a atleta, ao site do Palmeiras.

Maior artilheira da história do Palmeiras

Amanda Gutierres é a maior artilheira da história do clube, com 68 gols em 92 partidas. Além disso, foi a principal goleadora do Brasileirão por três anos seguidos — foram 17 gols em 2025, 16 em 2024 e 13 em 2023.

Para além disso, nesta temporada, foi indicada ao Bola de Ouro. A centroavante terminou na 21ª colocação.

Maiores vendas do futebol feminino no Brasil