Os números da primeira fase do Gauchão Feminino 

A fase inicial do Gauchão Feminino se encerrou no último sábado (11), após 20 partidas. A etapa confirmou as classificações de Grêmio, Inter, Juventude e Brasil de Farroupilha às semifinais.
As Mosqueteiras tiveram a melhor campanha e encerraram na liderança. O Tricolor também teve o ataque mais efetivo e a defesa menos vazada entre os cinco participantes.
GZH destaca os números da primeira fase, com destaques individuais e números gerais do Estadual. Confira.
Artilheiras
- 8 gols: Dani Ortolan (Juventude) e Giovaninha (Grêmio)
- 6 gols: Pati Llanos (Inter) e Valeria Paula (Grêmio)
- 5 gols: Drika (Grêmio)
- 4 gols: Belén Aquino (Inter), Clara Güell (Inter) e Iasmin (Inter)
Líderes de assistências
- 5 assistências: Dani Barão (Grêmio), Flávia Pissaia (Juventude) e Rafa Mineira (Inter)
- 4 assistências: Kika Moreno (Grêmio), Pati Llanos (Inter), Yamila Rodríguez (Grêmio)
- 3 assistências: Camila Pini (Grêmio), Clara Güell (Inter), Daniela Montoya (Grêmio) e Iasmin (Inter)
Atletas com mais participações em gols
- 10 participações: Dani Ortolan (Juventude), Giovaninha (Grêmio) e Pati Llanos (Inter)
- 8 participações: Rafa Mineira (Inter)
- 7 participações: Clara Güell (Inter) e Iasmin (Inter)
- 6 participações: Camila Pini (Grêmio), Drika (Grêmio), Flávia Pissaia (Juventude), Valeria Paula (Grêmio) e Yamila Rodríguez (Grêmio)
Maiores goleadas
- Grêmio 21x0 Flamengo de São Pedro
- Inter 14x0 Flamengo de São Pedro
- Flamengo de São Pedro 0x11 Juventude
Melhores ataques
- Grêmio: 39 gols (média de 4,8 gols/jogo)
- Inter: 33 gols (média de 4,1 gols/jogo)
- Juventude: 23 gols (média de 2,9 gols/jogo)
Melhores defesas
- Grêmio: 3 gols (média de 0,4 gols/jogo)
- Juventude: 4 gols (média de 0,5 gols/jogo)
- Inter: 6 gols (média de 0,7 gols/jogo)