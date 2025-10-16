O que mudou no Grêmio desde a conquista da Ladies Cup em 2024

Maria Dias marcou o gol na final, em 2024. Guilherme Veiga / Brasil Ladies Cup

O Grêmio se prepara para a disputa de mais uma Ladies Cup. Após ser campeão em 2024, o Tricolor busca a segunda taça nesta edição.

O primeiro passo será nesta quinta-feira (16), às 18h30min, diante do Peñarol. Se vencer, enfrentará Palmeiras ou Gimnasia-ARG na decisão.

Para buscar o bicampeonato, o Grêmio contará com algumas caras novas no elenco. Das 21 relacionadas para a competição, 12 chegaram ao clube nesta temporada.

As goleiras Leticia e Raissa, a lateral Camila Arrieta, a zagueira Karol Arcanjo, as meio-campistas Amanda Brunner, Camila Pini, Drika, Daniela Montoya e Kika Moreno, além das atacantes Kim Campos, Valeria Paula e Yamila Rodríguez estreiam na competição.

Cria da base, Julia Martins já estava no clube, mas não disputou a Ladies Cup. Outra novidade foi a chegada do técnico Cyro Leães para substituir Thaissan Passos, desligada em meio a esta temporada.

Para enfrentar o Peñarol, a expectativa é que o time vá a campo com: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos (Karol Arcanjo) e Camila Arrieta; Amanda Brunner, Bia Santos, Kika Moreno e Camila Pini; Gisele e Giovaninha.

E como era?

Em 2024, o Grêmio foi campeão com 10 atletas que não seguem em Porto Alegre. A goleira Vivi, a zagueira Sassá, as meio-campistas Rita Bove, Dayana Rodríguez, Rafa Levis, Raquel Fernandes, Pri Back, e as atacantes Luana Spindler, Maria Hurtado e Cássia se transferiram para novas equipes em 2025.

À época, o Grêmio conquistou a taça ao vencer o Bahia nos pênaltis. Aquele time atuou com: Vivi; Dani Barão, Stephanie Brito (Rita Bove), Sassá e Shashá; Dayana Rodríguez, Bia Santos e Pri Back (Raquel Fernandes); Gisele (Luana Spindler), Maria Dias (Maria Eduarda) e Cássia (Rafa Levis).

Desse grupo, apenas a lateral Dani Barão, a zagueira Brito, a volante Bia Santos e as atacantes Shashá, Gisele, Maria Dias e Maria Eduarda seguem no elenco. A última, porém, está cedida à seleção sub-17 e não viajou para São Paulo.